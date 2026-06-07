به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در دیداری که هفته گذشته میان الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان و لیو جیان، رئیس گروه HBIS در پکن برگزار شد، ووچیچ از نقش این شرکت چینی در احیای کارخانه فولاد Smederevo و تاثیر مثبت آن بر زندگی مردم صربستان در یک دهه گذشته قدردانی کرد.

این دیدار همزمان با دهمین سالگرد خرید کارخانه بحران‌زده «اسمدروو» از سوی HBIS انجام شد؛ کارخانه‌ای که بعدها به «گروه صربستانی آهن و فولاد HBIS» تبدیل شد.

آزمایشگاه مشترک دو کشور تایید کرد که سنگ‌آهن صربستان در فرآیند احیای هیدروژنی به درجه احیای ۹۹.۷۴ درصد دست یافته و بنابراین الزامات تولید فولاد سبز را برآورده کرده است.

دوشان کاستیچ، معاون بخش کوره‌های حرارتی و انبار اسلب در واحد نورد گرم HBIS صربستان گفت: دوره‌های آموزشی در چین او را با فرهنگی کاری آشنا کرده که «هیچ کاری را به فردا موکول نمی‌کند».

همچنین به تازگی پژوهشگران موفق شدند به‌صورت آزمایشی در یکی از خطوط تولید HBIS در استان هبی، فولاد دوفازی با کیفیت سطحی بالا را برای استفاده در بدنه خودروها تولید کنند.

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