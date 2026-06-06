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دفعات به روزرسانی شاخص‌های سنگ‌آهن افزایش یافت

دفعات به روزرسانی شاخص‌های سنگ‌آهن افزایش یافت
کد خبر : 1796030
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«فست مارکتز» -یکی از موسسات معتبر گزارش قیمت سنگ آهن- اعلام کرد: فراوانی ضریب نرمال‌سازی مورد استفاده برای شاخص‌های روزانه سنگ آهن عیار متوسط ​​را از روز سه‌شنبه ۲ ژوئن افزایش داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس این تغییر، از روز سه‌شنبه ضریب نرمال‌سازی شاخص‌های «Iron ore 61% Fe fines, cfr Qingdao» و «Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao» به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

این موضوع اجازه می‌دهد تا تغییرات روزانه قیمت بهتر منعکس شود. ضریب نرمال‌سازی قبلا به صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شد.

این موسسه مشاهده کرده بود که قیمت‌های برند می‌تواند طی یک ماه به سرعت تغییر کند و حتی درخواست‌های بازار را نیز برای به‌روزرسانی‌های به موقع‌ و بیشتر ضریب با هدف انعکاس بهتر تغییرات قیمت دریافت کرده بود.

تغییر در فراوانی ضریب برای شاخص‌های زیر اعمال خواهد شد:

دفعات به روزرسانی شاخص‌های سنگ‌آهن افزایش یافتMB-IRO-0191 Iron ore 61% Fe fines, cfr Qingdao, $/dmt

دفعات به روزرسانی شاخص‌های سنگ‌آهن افزایش یافتMB-IRO-0008 Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao, $/dmt

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