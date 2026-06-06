به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس این تغییر، از روز سه‌شنبه ضریب نرمال‌سازی شاخص‌های «Iron ore 61% Fe fines, cfr Qingdao» و «Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao» به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود.

این موضوع اجازه می‌دهد تا تغییرات روزانه قیمت بهتر منعکس شود. ضریب نرمال‌سازی قبلا به صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شد.

این موسسه مشاهده کرده بود که قیمت‌های برند می‌تواند طی یک ماه به سرعت تغییر کند و حتی درخواست‌های بازار را نیز برای به‌روزرسانی‌های به موقع‌ و بیشتر ضریب با هدف انعکاس بهتر تغییرات قیمت دریافت کرده بود.

تغییر در فراوانی ضریب برای شاخص‌های زیر اعمال خواهد شد:

MB-IRO-0191 Iron ore 61% Fe fines, cfr Qingdao, $/dmt

MB-IRO-0008 Iron ore 62% Fe fines, cfr Qingdao, $/dmt

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