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تنش جدید سنگ‌آهنی چین و استرالیا:

شرکت دولتی چین خواستار بررسی دقیق سنگ آهن فورتسکیو شد

شرکت دولتی چین خواستار بررسی دقیق سنگ آهن فورتسکیو شد
کد خبر : 1796026
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گروه منابع معدنی چین (CMRG) به برخی از کارخانه‌های فولاد دستور داده است تا در مورد محصول جدید کم عیار فورتسکیو سوال بپرسند، زیرا مذاکرات بر سر قرارداد بلندمدت به بن‌بست رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به گفته افراد آگاه، CMRG از فولادسازانی که در معرض سنگ معدن فورتسکیو هستند، خواسته است تا کیفیت را با این شرکت معدنی بررسی کنند. این محصول کم عیار که با نام Fortune Fines شناخته می‌شود، ظاهرا هنوز به چین ارسال نشده است.

قرار بود فوررتسکیو در ماه‌های آینده یک توافق بلندمدت با CMRG نهایی کند و توافق‌های کوتاه‌مدت موجود در حالی که مذاکرات ادامه دارد، تمدید شود. هرگونه تشدید تنش‌ها بر سر «فورچون فاین» که ۵۵ درصد محتوای آهن دارد، می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق نهایی را پیچیده کند.

برخی معتقدند، هنگام معرفی محصولات جدید، چنین اختلافاتی بر سر کیفیت و بازاریابی بروز می‌کند. سخنگوی فورتسکیو گفت: همچنان با CMRG در تعامل است، در حالی که از اظهار نظر بیشتر در مورد مذاکرات تجاری محرمانه خودداری کرد.

به گزارش بلومبرگ، این اقدام، جدیدترین تلاش CMRG برای تغییر قدرت چانه‌زنی در مذاکرات سنگ آهن از معدن‌کاران بزرگ جهانی است. BHP قبل از دستیابی به توافق در آوریل که تا ژوئن ۲۰۲۷ ادامه دارد و شامل برخی شاخص‌های قیمت‌گذاری بر اساس یوان است، ماه‌ها با این گروه درگیر بود.

فورتسکیو، چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن جهان، امسال به دنبال تقویت موقعیت خود در چین است. با این وجود، اندرو فارست، رئیس هیات مدیره فورتسکیو از تلاش‌های CMRG انتقاد کرده و هشدار داده که این گروه در تلاش برای ایجاد یک «کارتل» است.

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