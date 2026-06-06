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رشد ۲.۵ درصدی تولید فولاد ضدزنگ در فصل نخست ۲۰۲۶

رشد ۲.۵ درصدی تولید فولاد ضدزنگ در فصل نخست ۲۰۲۶
کد خبر : 1796009
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تولید جهانی فولاد ضدزنگ در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۵.۸ میلیون تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزت، بر اساس داده‌های انجمن جهانی فولاد ضدزنگ، آسیا در این مدت ۱۳.۴ میلیون تن فولاد ضدزنگ تولید کرد که ۳.۳ درصد بیشتر از سه ماهه نخست پارسال بود. چین به تنهایی ۹.۸۴ میلیون تن (۴.۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته) تولید کرد.

در اتحادیه اروپا، تولید این محصول در این دوره نسبت به سال گذشته ۴.۶ درصد کاهش یافت و به ۱.۵ میلیون تن رسید.

ایالات متحده در سه ماهه نخست امسال ۶۰۰ هزار تن فولاد ضدزنگ تولید کرد (۲.۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته)، در حالی که سایر کشورها از جمله برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و بریتانیا، ۳۰۰ هزارتن (۶.۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته) تولید کردند.

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