احتمال بروز نوسانات شدید قیمت مس در نیمه دوم ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، با وجود بازده قیمتی ناشی از نگرانی‌های عرضه و انتظارات تعرفه‌ای، مس بخشی از شتاب اخیر خود را از دست داده است، زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی دوباره ریسکهای تقاضا ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و کندتر شدن رشد جهانی هستند.

تحلیلگران معتقدند، بازار مس در آستانه تصمیم دولت آمریکا درباره تعرفه‌های جدید واردات مس تصفیه شده، وارد دوره‌ای از نااطمینانی و نوسان شده است. به گفته آنها، افزایش موجودی انبارهای آمریکا در کنار کاهش موجودی بورس فلزات لندن می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات شدید قیمت مس در نیمه دوم سال باشد.

اوا مانتی، استراتژیست کالا در بانک ING: «با وجود تداوم ریسک‌های عرضه در بازار، نگرانی‌ها نسبت به کند شدن رشد اقتصاد جهانی، افزایش هزینه‌های انرژی و تداوم فشارهای تورمی بر فضای معاملاتی سایه انداخته است. بخشی از افت اخیر قیمت‌ها نیز ناشی از شناسایی سود معامله‌گران پس از رشد قابل توجه بازار در هفته‌های گذشته است؛ رشدی که بیشتر تحت تاثیر انتظارات محدودتر شدن عرضه در آستانه اعمال تعرفه‌های احتمالی آمریکا شکل گرفته بود.»

تولان نگوین، رئیس بخش تحقیقات ارز و کالا در Commerzbank: «سطح نگرانی در بازار جهانی مس بار دیگر رو به افزایش است. توجه بازار اکنون به تصمیم آتی وزارت بازرگانی ایالات متحده در مورد تعرفه‌های واردات مس تصفیه‌شده معطوف است. انتظار می‌رود، آمریکا تا پایان ماه جاری درباره تعرفه‌ واردات مس تصفیه‌شده تصمیم‌گیری کند. در آستانه این تصمیم، موجودی انبارهای کامکس بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته، در حالی که ذخایر بورس فلزات لندن به شکل محسوسی در حال کاهش است. این روند ممکن است در هفته‌های پیش رو شدت بگیرد و در چنین شرایطی، بازار مس در نیمه دوم سال با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه شود.»

افزایش واردات ایالات متحده می‌تواند اختلاف قیمت بین بازارهای ایالات متحده و بین‌المللی را افزایش دهد و فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کند، در حالی که چالش‌های لجستیکی را نیز به همراه داشته باشد.

جمع بندی: در حالی که تقاضای بلندمدت از سوی فناوری‌های سبز و زیرساخت‌های هوش مصنوعی از یک وضعیت ساختاری صعودی پشتیبانی می‌کند، تحولات کوتاه‌مدت پیرامون تعرفه‌های ایالات متحده، وضعیت خاورمیانه و رشد جهانی، جهت قیمت را در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد.

معامله‌گران و مصرف‌کنندگان، همزمان خود را برای احتمال نوسانات شدید بازار آماده می‌کنند؛ چرا که زمان تصمیم‌گیری آمریکا درباره تعرفه‌ها نزدیک می‌شود و الگوهای تقاضای فصلی تابستان نیز در حال شکل‌گیری است. هفته‌های پیش رو می‌تواند در تعیین مسیر و فضای حاکم بر بازار مس برای باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ و حتی سال ۲۰۲۷ نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

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