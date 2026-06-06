به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، اجلاس مشترک ایران و افغانستان با محوریت توسعه زیرساخت‌های ریلی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های معدنی و تقویت همکاری‌های اقتصادی، با حضور مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، مسئولان وزارت صنایع و معادن افغانستان و فعالان اقتصادی دو کشور در هتل همای مشهد برگزار شد.

در این نشست، طرفین بر اهمیت توسعه کریدورهای حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تسهیل تجارت منطقه‌ای تأکید کرده و ظرفیت‌های موجود برای اتصال و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. همچنین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن افغانستان، به‌ویژه در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، از مهم‌ترین محورهای این اجلاس بود.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در این اجلاس با تأکید بر نقش راهبردی همکاری‌های صنعتی و معدنی ایران و افغانستان در توسعه اقتصادی منطقه، بر آمادگی فولاد مبارکه برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای، انتقال دانش فنی و همکاری در پروژه‌های زیرساختی و معدنی افغانستان تأکید کرد.

وی با اشاره به توانمندی‌ها و تجربیات فولاد مبارکه در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه شبکه‌های ریلی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تقویت پیوندهای اقتصادی در منطقه باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های معدنی افغانستان و توانمندی‌های صنعتی ایران، فرصت‌های ارزشمندی برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در دو کشور ایجاد خواهد کرد.

زرندی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری مدل‌های نوین همکاری میان بخش خصوصی ایران و افغانستان تأکید کرد و خواستار فراهم‌سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای تجاری و توسعه پروژه‌های مشترک معدنی شد.در پایان این اجلاس، شرکت‌کنندگان ضمن تأکید بر تداوم تعاملات و گفت‌وگوهای مشترک، توسعه همکاری‌های ریلی و معدنی را از مهم‌ترین محورهای روابط اقتصادی آینده ایران و افغانستان دانستند و بر بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بزرگ صنعتی ایران، از جمله فولاد مبارکه، برای پیشبرد پروژه‌های مشترک و تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور تأکید کردند.

انتهای پیام/