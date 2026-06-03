مدیرعامل در بازدید میدانی از جبهه بازسازی فولاد مبارکه:
از اعتماد وزیر تا توان مهندسان؛ فرمول سرعت بالای بازسازی فولادمبارکه
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
در این بازدید که با برگزاری جلسه گزارشدهی و بررسی پیشرفت پروژههای بازسازی همراه بود، معاونتهای مختلف فولاد مبارکه گزارشی از اقدامات، برنامهها و میزان پیشرفت فعالیتهای اجرایی در حوزههای مسئولیتی خود ارائه کردند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این جلسه ضمن قدردانی از اعتماد وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایتهای اعضای هیئتمدیره و تلاشهای مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت، اظهار کرد: روند بازسازی نواحی آسیبدیده فولاد مبارکه یک رکورد فوقالعاده و افتخاری بزرگ برای صنعت کشور است که با اتکا به دانش فنی، تخصص و توانمندی کارکنان این مجموعه به نتیجه خواهد رسید.
وی در ادامه با حضور در سالن فولادسازی و مدولهای احیا مستقیم، از نزدیک در جریان روند عملیات اجرایی فرایند بازسازی قرار گرفت و تلاش شبانهروزی کارکنان برای بازسازی و نوسازی این نواحی را مشاهده کرد.
زرندی همچنین با اشاره به شعارهای سال و تأکیدات برای تولید و اقتصاد توسط رهبر شهید انقلاب، اقدامات انجامشده در مسیر بازسازی و نوسازی این مجتمع صنعتی را نمونهای عملی از تحقق رویکردهای مبتنی بر خوداتکایی، تولید ملی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی دانست.
در پایان این بازدید، مدیرعامل فولاد مبارکه آخرین وضعیت پیشرفت فرایندهای بازسازی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع روند فعالیتها با حفظ کیفیت و استانداردهای فنی تأکید کرد.