رایزنی میان بنیاد نخبگان استان اصفهان و معاونت تکنولوژی فولاد مبارکه صورت گرفت:

تمرکز بر بازسازی هوشمند و به‌روزرسانی فناوری‌های صنعتی

تمرکز بر بازسازی هوشمند و به‌روزرسانی فناوری‌های صنعتی
در نشست مشترک فولاد مبارکه و بنیاد نخبگان استان اصفهان، بر بازنگری اساسی طرح‌های صنعتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه‌های بازسازی و نوسازی تأکید شد؛ نشستی که با اعلام آمادگی بنیاد نخبگان برای مشارکت گسترده در لایه‌های فنی، مدیریتی و راهبردی همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی نیروهای متخصص، جلسه‌ای با حضور ساره گلی، رئیس بنیادنخبگان استان اصفهان و محمدرضا شریفی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.

در این جلسه، طرفین بر ضرورت بازنگری اساسی در طرح‌های صنعتی موجود و اعلام اولویت‌های جدید با توجه به تغییرات تکنولوژیک جهانی تأکید کردند. همچنین، موضوع متناسب‌سازی برنامه‌های بازسازی و نوسازی با استفاده از فناوری‌های نوین و انطباق آن‌ها با شرایط اقتصادی و فنی روز، از اولویت‌های اصلی دستور جلسه بود.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان آمادگی کامل خود را برای مشارکت در لایه‌های مختلف اجرایی اعلام کرده و افزود: این مشارکت تنها محدود به حوزه‌های فنی و تکنولوژیک نیست، بلکه شامل ارائه خدمات تخصصی در قالب «مدیریت نخبگانی»، «هم‌فکری راهبردی» و «توسعه فناوری» جهت ارتقای بهره‌وری و پایداری عملیات در فولاد مبارکه می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
