با تشکیل جلسه مدیران ادوار فولاد مبارکه صورت گرفت؛
۴۵ سال تجربه مدیریت فولاد مبارکه دور میز همدلی
کد خبر : 1775184
دومین نشست مدیران عامل ادوار فولاد مبارکه، با حضور سعید زرندی مدیرعامل و محمدحسین مقیمی رئیس هیئتمدیره گروه فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این دیدار صمیمانه که با حضور محمدحسن عرفانیان، احمدعلی هراتینیک، محمود اسلامیان، بهرام سبحانی، حمیدرضا عظیمیان و محمدیاسر طیبنیا برگزار شد، به ارائه گزارش از فرایند بازسازی و اخذ نظرات مدیران عامل پیشین و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف این مجموعه صنعتی با محوریت شرایط ناشی از حمله دشمن پرداخته شد.