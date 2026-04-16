آغاز فصل تازه همکاری فولادمبارکه و بانک پاسارگاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در نشستی که میان سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، برگزار شد، دو قطب صنعت و مالی کشور به بررسی مسیرهای تازه همکاری پرداختند؛ گفت‌وگویی که از جنس نشست‌های تشریفاتی نبود و در آن، استراتژی‌های کلان، روند بازسازی و تأمین مالی صنعت فولاد، سازوکارهای هم‌افزایی و تعامل سازنده با صنعت در کانون توجه قرار گرفت. این نشست، ترسیم‌گر آغاز فصلی تازه در روابط میان صنعت فولاد و شبکه مالی کشور به شمار می‌رود.

