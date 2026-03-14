به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، محمد مسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو به همراه فرید دهقانی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت در روزهای نهم و دهم جنگ تحمیلی با حضور در مجتمع‌های صنعتی و معدنی این شرکت، ضمن حضور در مراسم‌ شب‌های قدر مجتمع صنعتی، در نشست شورای مدیران شرکت کرد و در جریان آخرین روند تولید چادرملو قرار گرفت.

در این سفر دو روزه، سمیعی‌نژاد با تشکر از تلاش و همت پرسنل و مدیران چادرملو برای تولید بی‌وقفه در شرایط سخت کنونی گفت: امروز شهامت و همت شما در جبهه صنعت امری برجسته است و‌ مدیریت مجموعه باعث‌ شده است که شرکت چادرملو از تبدیل سنگ تا فلز را در چرخه تولید خود داشته باشد که این عملکرد تلاشگران قابل تقدیر است.

وی افزود: امروز که رزمندگان کشورمان در جنگ نابرابر مقابل تهاجم آمریکا و اسرائیل هستند شما با تلاش خود نگذاشته اید که چرخه تولید دچار وقفه شود و دوشادوش این عزیزان در حال جنگ هستید.

رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: موفقیت‌های چادرملو در سال ۱۴۰۴، با وجود سایه جنگ و مباحث کمبود انرژی، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه مدیرعامل جوان شرکت چادرملو است و بازدید از این مجموعه تولیدی در راستای ابراز تشکر از زحمات شما است.

سمیعی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: انتخاب رهبری جدید باعث دلگرمی مردم عزیزمان شده و انشاالله به زودی شاهد شکست مفتضحانه آمریکا و اسرائیل و اخراج آنها از منطقه خواهیم شد.

در ادامه این نشست فرید دهقانی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ارائه آمار و ارقام از وضعیت تولید و رکوردهای امسال، از تمامی پرسنلی که این موفقیت ها را رقم زده و در جبهه تولید ایستاده اند تا امید نزد مردم عزیزمان بماند، تشکر و قدردانی کرد.

همچنین در طول این برنامه دو روزه رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو و مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بازدیدی غیررسمی و سرزده از کارخانه فولادسازی این شرکت انجام دادند.

در جریان این رویداد که جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، حضور داشتند، رئیس هیأت عامل ایمیدرو ضمن بازدید از خطوط تولید کارخانه فولادسازی این شرکت با پرسنل مشغول در این واحد تولیدی دیدار کرد.این بازدید در جهت اطلاع از وضعیت تولید، بررسی کیفیت محصولات تولیدی و بالا بردن روحیه پرسنل مشغول در مجتمع صنعتی چادرملو انجام شد.

در ادامه، این هیأت با حضور در مجتمع معدنی چادرملو، در مراسم روز درختکاری که با حضور محمد مسعود سمیعی نژاد معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو و فرید دهقانی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار شد، شرکت کردند و ضمن گفت‌وگو با مدیران مجتمع معدنی در نشستی آخرین روند تولید را مورد بررسی قرار دادند.

