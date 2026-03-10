اعلام بیعت مدیران و کارکنان شرکتهای هلدینگ توسعه معادن و فلزات(ومعادن) با رهبر معظم انقلاب اسلامی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در پیامی بیعت خود را با سومین رهبر جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
در این پیام آمدهاست:
ما کارکنان و مدیران هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، ضمن استقبال از انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، بر پیروی از رهنمودهای معظمله و تداوم خدمت در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور تاکید میکنیم.
همچون گذشته پیروی از رهبری، تقویت روحیه همکاری و تلاش برای رشد تولید ملی را رسالت خود میدانیم و در چارچوب ارزشهای والای انقلاب و توصیههای مقام معظم رهبری، همه توان خود را برای توسعه صنعت کشور به کار خواهیم گرفت.
امید داریم با اتکا به توان داخلی و همبستگی ملی، ایران عزیز شاهد روزهای روشنتر در عرصههای اقتصادی، صنعتی و علمی باشد.