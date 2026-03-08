جهاد صنعتی در فولاد زاگرس اندیشمک ادامه دارد
رضا شریفی، مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک ضمن تسلیت و تبریک شهادت رهبر معظم انقلاب آیت الله امام خامنهای و محکوم کردن تجاوزات کودککشهای آمریکایی ـ صهیونیستی، گفت: همزمان با جهاد مدافعان غیور وطن و رزمندگان اسلام، جهاد صنعتی در این مجتمع فولادی ادامه دارد.
رضا شریفی در گفتگو با ایلنا با اشاره به جایگاه رفیع اندیمشک در جغرافیای هشت سال دفاع مقدس، گفت: در هفت روز گذشته کارگران و کارکنان مجتمع فولاد زاگرس، کنار مردم غیور شهرستان، در سوگ قائد امت بودند و برای دفاع از تمامیت ایران عزیزمان در میدان حضور داشتند، علاوه بر آن میدان تلاش صنعتی و اقتصادی را رها نکردند.
مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، افزود: در شرایط کنونی هر کسی باید به وظیفه خود به بهترین نحو ممکن عمل کند و این نوع اقدامات، نباید به بعد از جنگ و به زمان صلح موکول شود.
وی ضمن محکوم کردن جنایات اخیر دشمن آمریکایی – صهیونیستی به خصوص حادثه دهشتناک مدرسه دخترانه میناب، افزود: البته که ما عزاداریم و دلمان به درد آمده است، اما باید به فعالیت و وظیفهای که بر عهده داریم عمل کنیم.
شریفی در ادامه گفت: جهاد صنعتی در مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک بدون وقفه ادامه داشته و دارد و برای روزهای روشنی که رهبر شهیدمان نوید آن را داده بودند، در تلاش و طی کردن مسیر تا قله هستیم.
مدیرعامل این مجتمع فولادی در خصوص فعالیتهای صورت گرفته در این مدت، تصریح کرد: عملیات اجرایی طیف گستردهای از فعالیتهای عمرانی، زیرساختی، برقی و تجهیزاتی را در بر میگیرد که همزمان در چند جبهه کاری در حال انجام است. در بخش عمرانی، اقداماتی نظیر خاکریزی، تسطیح، رگلاژ و کوبش مسیرهای دسترسی، زیرسازی و اجرای بتن مگر دیوارها، احداث کانالهای هدایت آبهای سطحی، لولهگذاری، فنسکشی پیرامونی، اجرای رینگ بتنی حفاظتی و آمادهسازی بستر جداول محوطه در حال اجراست.
وی افزود: این اقدامات زیرساختهای فیزیکی سایت را تکمیل کرده و بستر لازم برای استقرار تجهیزات اصلی را فراهم میکند.
شریفی گفت: در حوزه تأسیسات و برق، عملیات تست ترانسفورماتورها با حضور نمایندگان ایران ترانسفو انجام شده و مراحل تکمیلی نصب تجهیزات جانبی، سیرکولاسیون روغن و مونتاژ ترانسهای قدرت 160MVA در حال برنامهریزی است.
وی افزود: همچنین آرماتوربندی، قالببندی و بتنریزی فونداسیون ترانسها توسط پیمانکار پروژه پرشین سازه و با نظارت تخصصی قدس نیرو در حال اجراست که نقش مهمی در آمادهسازی پست برق و تأمین پایدار انرژی پروژه دارد.
مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک با اشاره به ورود ماشینآلات سنگین شامل بولدوزر، گریدر و جرثقیلهای سنگین، اضافه کرد: استقرار تجهیزات و سازههای کارگاهی توسط شرکت پیمانکار سپهرسازان باعث افزایش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی شده است.
شریفی ابراز امیدواری کرد که چشمانداز تعریفشده برای پروژه و تبدیل آن به یکی از قطبهای مؤثر تولید فولاد در زنجیره صنعت فولاد کشور و هاب صنعتی جنوبغرب ایران به زودی محقق گردد.