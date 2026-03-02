به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد در پی شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره) پیام تسلیت صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

ایران امروز در سوگ است اما ایستاده و مقاوم، اندوهگین است اما استوار و راسخ‌ و متحدتر از همیشه.

شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای(قدس سره)قلب هر انسان آزاده ای را به درد آورد و صفحه‌ای اندوه‌بار در تاریخ این سرزمین گشود.

درس این شهادت برای برای آزادگان جهان، حق طلبی، ایستادگی در برابر مستکبرین و یاری مستضعفین و مظلومین جهان تا پای جان بود.

ایران و آزادیخواهان جهان داغدار شخصیتی هستند که عمر شریف خویش را وقف عزت، استقلال و سربلندی این سرزمین کرده بود.

بزرگ مردی که سال‌ها با صبر، تدبیر و استقامت، پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگه داشت و اکنون به قافله یاران شهیدش پیوست؛ و با خون مطهرش درخت انقلاب را تنومندتر از قبل ساخت.

یاد این مجاهد نستوه در تاریخ سرزمینمان جاودانه خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت عظیم را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

راهش پر رهرو باد.

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان