ارائه نان تازه باکیفیت با افتتاح نانوایی تمام مکانیزه فولاد هرمزگان
شرکت فولاد هرمزگان با افتتاح واحد پخت و توزیع نان داخلی، گام مهمی در راستای رفاه و امنیت غذایی پرسنل خود برداشت. این پروژه که با هدف بهبود کیفیت زندگی کارکنان و کاهش وابستگی به منابع خارجی انجام شده است، از این پس نان تازه و گرم را بهطور روزانه در اختیار پرسنل قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به منظور رفاه حال کارکنان نان تازه بهطور مستقیم از نانوایی داخلی تأمین میشود و خبری از نان بستهبندی و قابل نگهداری برای پرسنل نیست. این تغییر، ضمن افزایش رضایت کارکنان، بهبود بهداشت و کاهش هدر رفت مواد غذایی را نیز به همراه دارد. با توجه به تقویت واحدهای پخت، نان تولیدی از تازگی و کیفیت مطلوبی برخوردار است و بهدلیل کنترل دقیق فرایند تولید، نگرانیهای مربوط به نان آلوده یا کپکزده به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
برای این منظور شرکت فولاد هرمزگان با خرید یک دستگاه پخت نان کاملا مکانیزه و بهداشتی با ظرفیت بالا و حجم کم، مسیر تولید نان را بهطور قابل توجهی اتوماتیک کرده است. این دستگاه با حداقل دخالت انسانی در فرایند پخت، دقت و همگونی بالاتری در کنترل زمان پخت، دمای مطلوب و باکیفیت بهتر فراهم میکند. بهبود این جنبهها بهطور مستقیم منجر به افزایش کیفیت نان، کاهش خطر آلودگیهای ناشی از خطای انسانی و حفظ ثبات معیاری در تولید روزانه میشود. با این تحول، نان ارائهشده به پرسنل نه تنها تازهتر و باکیفیتتر است، بلکه با کاهش مراحل دستکار، از منظر ایمنی غذایی نیز در سطح بالاتری قرار میگیرد.
یکی از نکات کلیدی این طرح، توجه به رفاه پرسنل و حفظ اشتغال در شرایط سخت است. این نانهای تازه با رعایت استانداردها و با استفاده از مواد اولیه باکیفیت تهیه میشود تا به دغدغههای روزانه کارکنان از جمله تامین وعده غذایی گرم پاسخ داده شود. همچنین با توجه به وجود ظرفیت داخلی برای تولید نان، در شرایط بحرانی مانند بسته بودن جادهها یا اختلال در تأمین از خارج از کارخانه، نان برای پرسنل در دسترس است و امکان ناپدید شدن زنجیره تأمین حداقل خواهد بود.
فرایند تولید نان داخلی در این مجموعه تحت نظارت دقیق بهداشت حرفهای قرار دارد. پروتکلهای بهداشتی، نظافت واحد پخت، کنترل دما و رطوبت، و همچنین شیوههای بستهبندی و توزیع در داخل کارخانه طراحی و اجرا شده است تا نان ارائهشده به پرسنل همواره با بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی مطابقت داشته باشد. این اقدام میتواند بهبود قابل توجهی در سلامت کارگران و کاستن از احتمال بیماریهای گوارشی ناشی از نان نامناسب ایجاد کند.
در بیانی دیگر، این پروژه نشان میدهد که فولاد هرمزگان به سمت خودکفایی در نیازهای اساسی کارکنان مانند تولید نان حرکت میکند. با این گام، کارخانه قادر است نیازهای روزانه خود را تأمین کند و در مواجهه با محدودیتهای عرضه، از طریق زنجیره داخلی به پایداری بیشتری دست پیدا کند. انتظار میرود این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای جاری، به افزایش رضایت شغلی و انگیزش پرسنل نیز منجر شود.
در نهایت، این نانوایی داخلی تنها بخشی از برنامههای رفاهی و توسعه کارکنان است و در آینده نیز طرحهای مشابهی برای بهبود معیشت و امنیت غذایی کارکنان اجرا خواهد شد. هدف اصلی حفظ آرامش و کارایی تیم تولید و تبدیل فولاد هرمزگان به یکی از نمونههای ملی در زمینه رفاه کارگری است.