ارائه نان تازه باکیفیت با افتتاح نانوایی تمام مکانیزه فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، به منظور رفاه حال کارکنان نان تازه به‌طور مستقیم از نانوایی داخلی تأمین می‌شود و خبری از نان بسته‌بندی و قابل نگه‌داری برای پرسنل نیست. این تغییر، ضمن افزایش رضایت کارکنان، بهبود بهداشت و کاهش هدر رفت مواد غذایی را نیز به همراه دارد. با توجه به تقویت واحدهای پخت، نان تولیدی از تازگی و کیفیت مطلوبی برخوردار است و به‌دلیل کنترل دقیق فرایند تولید، نگرانی‌های مربوط به نان آلوده یا کپک‌زده به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

برای این منظور شرکت فولاد هرمزگان با خرید یک دستگاه پخت نان کاملا مکانیزه و بهداشتی با ظرفیت بالا و حجم کم، مسیر تولید نان را به‌طور قابل توجهی اتوماتیک کرده است. این دستگاه با حداقل دخالت انسانی در فرایند پخت، دقت و همگونی بالاتری در کنترل زمان پخت، دمای مطلوب و باکیفیت بهتر فراهم می‌کند. بهبود این جنبه‌ها به‌طور مستقیم منجر به افزایش کیفیت نان، کاهش خطر آلودگی‌های ناشی از خطای انسانی و حفظ ثبات معیاری در تولید روزانه می‌شود. با این تحول، نان ارائه‌شده به پرسنل نه تنها تازه‌تر و باکیفیت‌تر است، بلکه با کاهش مراحل دست‌کار، از منظر ایمنی غذایی نیز در سطح بالاتری قرار می‌گیرد.