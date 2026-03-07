مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله امام خامنهای پیام تسلیتی صادر کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، متن پیام به شرح زیر است:
با نهایت اندوه و تأسف،شهادت رهبر و پیشوای امت اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(قدس سره)،تنی چند از سرداران رشید اسلام را به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج)،ملت شریف ایران،امت بزرگ اسلامی،خانواده های معظم شهدا، فعالان صنعتی و خانواده بزرگ شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
آن بزرگمرد تاریخ،عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از مبانی دین شریف اسلام، ارزش های انقلاب اسلامی و عزت ملت بزرگ ایران سپری کرد و میراث گرانبهای اندیشه، اخلاص و استقامت ایشان، چراغ همیشه فروزان مسیر حق و عدالت خواهد بود.
بدون تردید میراث معنوی آن بزرگ مرد، چراغ راه آینده ملت و دولت و همه آزادی خواهان جهان خواهد بود و شرکت ورق خودرو فرمایشات آن رهبر فقید را همواره سرلوحه حرکت خود در مسیر رشد و پیشرفت قرار خواهند داد و اقدام مذبوحانه دشمنان کور دل اسلام و ایران اسلامی در به شهادت رساندن معظم له، فعالان عرصه صنعت را برای حرکت مستحکم تر و استوار تر در مسیر رشدو بالندگی ایران عزیزمان،مصمم تر خواهد نمود تا ابد یاد و راه آن رهبر فرزانه،مایهی وحدت ملی و الهامبخش خدمتگذاران صادق نظام اسلامی خواهد بود.
بیتردید، ملت مؤمن و قهرمان ایران با الهام از آرمانهای ایشان، راه عزت،استقلال و مقاومت را با صلابت ادامه خواهد داد. از درگاه خداوند متعال برای آن روح ملکوتی، علوّ درجات و برای ملت داغدارمان صبر جمیل و آرامش مسئلت دارم.
حمید شجاعی
مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری