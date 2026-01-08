خبرگزاری کار ایران
مسیر عبور کارکنان فولاد هرمزگان با طراحی سبز بازآفرینی شد

سرپرست فضای سبز و زیباسازی محیط گفت: با اجرای پروژه‌ای هدفمند در حوزه زیباسازی محیط کار، یکی از مسیرهای اصلی و پرتردد کارکنان فولاد هرمزگان با جانمایی بیش از هزار گلدان، ایجاد تونل سبز طبیعی و بهسازی نور و کف مسیر، بازطراحی شد تا علاوه بر تسهیل تردد، فضایی آرامش‌بخش و دلنشین برای کارکنان فراهم شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علی زیباپور بیان کرد: واحد فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت فولاد هرمزگان همواره در تلاش است تا محیط کاری کارکنان را علاوه بر کارآمدی، سرشار از زیبایی و آرامش سازد. در همین راستا، یکی از مسیرهای اصلی تردد در شرکت که دارای طاقی به طول حدود ۱۰۰ متر بود و روزانه محل عبور کارکنان تولید و بهره‌برداری محسوب می‌شد، مورد بازطراحی و بهسازی قرار گرفت. این مسیر پیش‌تر از نظر منظر شهری و زیبایی بصری شرایط مطلوبی نداشت و نیازمند تغییر اساسی بود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش همکاران این واحد، بیش از ۱۰۰۰ گلدان گیاه در طول مسیر جانمایی شد و فضایی دلنشین و چشم‌نواز به شکل یک «تونل سبز طبیعی» پدید آمد. این اقدام نه تنها جلوه‌ای تازه به محیط بخشید، بلکه حس طراوت و نشاط را در میان کارکنان تقویت کرد.

سرپرست فضای سبز و زیباسازی محیط خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه، «لاین نوری مدرن» در طول مسیر راه‌اندازی شد تا علاوه بر روشنایی مناسب، جلوه‌ای زیبا و متفاوت در شب ایجاد کند. همچنین کف مسیر با بتن‌ریزی اصولی بهسازی شد تا تردد کارکنان با سهولت و ایمنی بیشتری انجام گیرد.

زیباپور تصریح کرد: این پروژه نمونه‌ای روشن از توجه مدیریت و کارکنان فولاد هرمزگان به اهمیت زیباسازی محیط کار و ارتقای کیفیت زندگی کاری است. ایجاد چنین فضاهایی نه تنها به بهبود روحیه و انگیزه پرسنل کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تعهد شرکت به مسئولیت اجتماعی و توجه به ارزش‌های انسانی در کنار تولید و بهره‌برداری است.

وی در پایان گفت: واحد فضای سبز و زیباسازی محیط امیدوار است با اجرای پروژه‌های مشابه، محیطی هرچه زیباتر و دلپذیرتر برای خانواده بزرگ فولاد هرمزگان فراهم آورد و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و ارتقای فرهنگ سازمانی بردارد.

