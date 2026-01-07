رشد ۷.۴ درصدی تولید فولاد ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، این انجمن آمار تولید ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد رشد و حجم تولید محصولات میانی ۷.۴ درصد افزایش داشته است که بیانگر مدیریت بهینه فولادسازان در مقابله با محدودیت‌های انرژی است.

در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۲ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۷.۷ درصد و تولید گندله سنگ آهن ۲.۳ نیز افزایش داشته است.

نکات مهم این گزارش:

علاوه بر افزایش دمای هوا در پاییز امسال نسبت به سال گذشته و در نتیجه اعمال محدودیت‌های گازی کمتر بر فولادسازان، مدیریت بهینه واحدهای تولیدی در مقابله با این محدودیت‌ها باعث شده تا رشد تولید به ثبت برسد.

کاهش تولید تیرآهن در نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۱.۶- درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب‌ آهن اصفهان به دلیل رعایت اصل تولید اقتصادی بوده است.

کاهش تولید #ورق های فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار فروش این محصولات به ویژه در بخش‌هایی همچون لوازم خانگی، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی می شود.

رشد تولید در #گندله و آهن اسفنجی همخوانی ندارد و افزایش ۱۲.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی به دلیل ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید، در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی تولید گندله، نشانه‌ای هشداردهنده از کمبود مواد اولیه واحدهای احیاء مستقیم در ماه‌های آینده است.

