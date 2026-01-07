نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان مطرح کرد:
سرمایهگذاری فولاد هرمزگان در سواحل، تضمین رشد پایدار صنعت فولاد
امام جمعه شهر بندرعباس در بازدید از شرکت فولاد هرمزگان گفت:سرمایهگذاری هدفمند فولاد هرمزگان در سواحل جنوبی کشور، با تکیه بر ظرفیتهای بومی، نیروی انسانی متخصص و مزیتهای لجستیکی منطقه، زمینهساز رشد پایدار صنعت فولاد، افزایش بهرهوری و تقویت نقش استان هرمزگان در اقتصاد ملی خواهد بود. امید میرود با انتقال بخشی از ظرفیتهای صنعتی از فلات مرکزی کشور به سواحل جنوبی، بهویژه استان هرمزگان، شرایطی فراهم شود تا با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری، شاهد رشد و بالندگی صنعت فولاد باشیم
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، آیتالله عبادیزاده در بازدید از شرکت فولاد هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی، بیان کرد: تحولات مثبت و رو به رشد در شرکت فولاد هرمزگان در شرایطی رقم خورده است که صنعت فولاد کشور با یکی از سختترین مقاطع خود، بهویژه در حوزه تأمین انرژی برق و گاز، مواجه بوده است. با وجود این محدودیتها، مهندسان، متخصصان و کارشناسان جوان این مجموعه توانستند با اتکا به دانش فنی، روحیه مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی، روزهای دشوار را به فرصتی برای پیشرفت و بالندگی تبدیل کنند.
وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که چالشهای زیرساختی در سطح مدیریت کلان کشور بر بسیاری از صنایع سایه افکنده، اما فولاد هرمزگان نشان داده است که میتوان حتی در سختترین شرایط نیز مسیر رشد تولید و توسعه صنعتی را ادامه داد.
عبور از محدودیتهای انرژی با تکیه بر توان داخلی
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلات موجود در تأمین برق و گاز، فولاد هرمزگان نهتنها با افت تولید مواجه نشد، بلکه شاهد افزایش تولید و حرکت همزمان در مسیر توسعه نیز بودهاست. این موضوع نشاندهنده برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآمد و استفاده حداکثری از ظرفیتهای انسانی و فنی در این شرکت است.
وی ادامه داد: در همین راستا، طرحهای توسعهای متعددی برای این مجموعه پیشبینی و مطالعات لازم برای اجرای آنها انجام شده است. اکنون بسیاری از این طرحها در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند و این نوید را میدهند که در بازهای حدود دو سال آینده، تحولات بزرگی در عرصه توسعه صنعت فولاد استان هرمزگان رقم بخورد.
توجه همزمان به تولید، نیروی انسانی و مسئولیت اجتماعی
آیتالله عبادیزاده تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر، نگاه متوازن مدیریت فولاد هرمزگان به مقوله تولید در کنار مسئولیتهای اجتماعی و توجه به سرمایه انسانی است. در حوزه مسئولیت اجتماعی، اقدامات ارزشمندی در بخشهای مختلف صورت گرفته که از جمله آنها میتوان به ایجاد فضای نشاط و پویایی در حوزه ورزش برای جوانان استان هرمزگان اشاره کرد. همچنین توجه ویژه به مسائل کارگری و حمایت از لایههای پایینتر نیروی انسانی، رویکردی قابل تحسین است که نقش مهمی در افزایش انگیزه و رضایتمندی کارکنان دارد.
وی اضافه کرد: در کنار رشد تولید، این توجه همهجانبه به بخشهای مختلف، نشان میدهد که توسعه در فولاد هرمزگان تنها به اعداد و ارقام تولید محدود نشده و ارتقای کیفیت زندگی کاری و اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد. تلاشهای مدیرعامل و تیم مدیریتی این شرکت در افزایش سطح رضایتمندی در مجموعه صنعت فولاد استان، شایسته قدردانی است.
امام جمعه شهر بندرعباس در پایان گفت: بدون تردید، حضور مهندسان جوان، متخصص و متعهد، در فولاد هرمزگان باعث رشد صنعت فولاد و رقابت با استانداردهای جهانی صنعت فولاد خواهد بود.
گفتنی است آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و هیئت همراه روز سه شنبه ۱۵ دیماه از شرکت فولاد هرمزگان بازدید کرد و در جریان فعالیتهای این شرکت قرار گرفت.
در این بازدید علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان گزارشی از فعالیت های فولاد هرمزگان و عملکرد ۹ ماهه این شرکت در حوزه های تولید ، فروش داخلی و صادراتی ، اجرای طرحهای توسعهای، انجام مسئولیتهای اجتماعی ، توجه به ورزش و گسترش ورزش ساحلی ارائه داد.