حضور گروه فولاد خوزستان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی شفیعی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولادخوزستان، روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، همزمان با اقشار مردم استان خوزستان در مراسم تشییع و تدفین آیت الله سید علی شفیعی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری شرکت نمود.

برپایه این گزارش، علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسولیت‌های اجتماعی، سید رضا هاشمی‌زاده معاون فن‌آوری، مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، محمد مقامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی، محمد جامعی مدیر روابط عمومی، محمد علامه رییس ارتباطات منطقه‌ای و جمعی از کارکنان فولاد خوزستان در مراسم یاد شده، حضور داشتند.

گفتنی است حضرت آیت الله سیدعلی شفیعی، زاده ۱۳۱۹ در دزفول، عضو مجلس خبرگان رهبری و از شخصیت‌های شناخته‌شده علمی و اجرایی کشور بود. وی مجتهدی ساده زیست و مردمی بود که سال‌ها به تحقیق، تدریس و تالیف پرداخت و آثار متعددی از خود به یادگار گذاشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های الاعلمیه، دروس و بحوث (۲ جلد)، الاحتکار، افادات الاعلام، نظام ولایت فقیه، اخلاق اسلامی و از گوشه و کنار تاریخ اشاره کرد.

وی در کنار فعالیت‌های علمی، مسئولیت‌های اجرایی و انقلابی مهمی را نیز عهده‌دار بود که از جمله آنها می‌توان به ریاست عقیدتی ـ سیاسی لشکر ۹۲ زرهی، ریاست دادگستری استان خوزستان، مسئولیت کمیته عملیاتی امام خمینی(ره)، حاکم شرع هیات واگذاری زمین و نمایندگی مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به طور مستمر از دوره دوم تا کنون اشاره کرد.

آیت الله شفیعی، پس از سال‌ها تلاش خالصانه در مسیر دین، انقلاب و خدمت به مردم، روز یکشنبه هفتم دی ماه، دعوت حق را لبیک گفته و در حرم حضرت علی بن مهزیار اهوازی و در جوار فرزندان خود آرام گرفت.

