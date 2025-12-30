به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولادخوزستان: مراسم یاد شده صبح دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام پولادی نماینده‌ی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان و استقبال پرشور مسئولین و کارکنان ولایت‌مدار و مومن گروه فولاد خوزستان در محل مسجد حضرت رسول اکرم(ص) برگزار شد.

حجت‌الاسلام پولادی سخنران این مراسم ضمن تسلیت درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته حضرت‌ آیت‌الله سیدعلی شفیعی اَب‌الشهید و نماینده‌ی فقید مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وقایع تاریخی انقلاب اسلامی و اثرگذاری آن در تمام دنیا اشاره کرد و گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی ره زمانی به وقوع پیوست که دنیا تقسیم شده بود بین دو قدرت شرق و غرب و دو مکتب مادی کمونیسم و لیبرال.

وی ادامه داد: مکاتب مادی در ذاتشان چنین است که انسان را از خدا دور کنند و دنیا را با تمام ظواهر بر انسان عرضه نمایند و انسان را از بندگی خدا به سمت بندگی و وابستگی به خودشان بکشانند، در مقابل این مکاتب، مکتب توحیدی قرار دارد، پیش از انقلاب مکتب مادی در کشور ما حاکم بود شبیه آنچه اکنون در کشورهای همسایه جاری است، اسلام را به حاشیه برده بودند اینجا بود که امام(ره) پا به میدان گذاشت و در مقابل چنین مکاتبی ایستاد و تمدنی را بنیان نهاد بر مبنای اسلام ناب و بر اساس دو اصل دین و دانش.

نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) افزود: امام به تمام قدرت‌های دنیا و ایادی آنها القا کرد که ما میتوانیم و مستقل هستیم و وابستگی خط قرمز ماست.این شد که شرق و غرب عالم در مقابل امام ره قرار گرفتند، تمام توانشان را گذاشتند برای تجریه ایران، برای حذف شخصیت‌های بزرگ و تاثیرگذار ایران که انقلاب را متوقف کنند اما نتوانستند، جنگ را بر ایران هشت سال تحمیل کردند و از غاصب باتمام توان حمایت کردند در مجموع ۸۷ کشور علیه ایران صف بستند که انقلاب را نابود کنند اما نتوانستند و مردم ایران با سرافرازی مقاومت و ایستادگی کردند و نه تنها غاصب و متجاوز بلکه کل دشمنان را عقب راندند و ناامیدکردند.

پولادی در ادامه با بیان انواع فتنه‌هایی که دشمنان قسم‌خورده‌‌ی انقلاب بر کشور جاری کرده و دسیسه‌چینی میکنند اظهار داشت: فتنه‌ی اقتصادی، فتنه‌ی فرهنگی و اجتماعی، فتنه‌ی سیاسی و انواع فتنه‌های عیان و نهان را دشمنان درکشور ایجاد کرده و میکنند، اکنون نیز در آستانه‌ی فتنه‌ی اقتصادی هستند.چرا؟ چون این انقلاب مرزها را در نوردیده و جهانی شده است و الگوی سایر ملل و کشورهای آزاده جهان جهت عدم وابستگی به کشورهای استعمارگر شده است و این چیزی نیست که زورگویان و استعمارگران عالم میخواهند.

وی افزود: آنچه خداوند مقدر کرده همان می‌شود و ما مکلف به انجام تکلیف هستیم، نتیجه با خداست این کلام امام ره است. یکی از فتنه‌های دشمن فتنه‌ی ۸۸ بود که مردم شریف وغیور ما در حماسه‌ی ۹دی آمدند به میدان و بساط آن را جمع کردند.در سال ۸۷ عده‌ای با ارتباط با خارج و ضد انقلاب، مقدمات یک فتنه را پایه‌ریزی کردند و سال ۸۸ و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری با القای تهمت تقلب به نظام در سدد ایجاد آن فتنه برآمدند و علیرغم اینکه حضرت آقا در سخنرانی سالیانه‌‌شان در حرم رضوی علیه‌السلام بر مبرا بودن انتخابات از تقلب تاکید کردند و از القای شبهه تقلب به شدت نهی فرمودند، منتها متاسفانه عده‌ای فرمانبرداری نکردند و درحالی که هنوز انتخابات به پایان نرسیده بود اعلام پیروزی نمودند و روز پس از انتخابات طرفداران آنان، حال چه از روی غفلت و چه از روی عناد به خیابان‌ها آمدند و سبب آشوب، تخریب اموال عمومی و کلا فتنه گردیدند. ابتدا بلوای تقلب را دامن زدند و سپس گفتند انتخابات بهانه‌است اصل نظام نشانه است.

نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر (عج) خاطر نشان کرد: آشوبگران پا را فراتر نهاده و اصل نظام ولایت فقیه را نشانه رفتند و در روز عاشورا در بلوارها، خیابان‌ها و آزادراه‌ها کاری کردند که بشریت شرمنده شد، اما اینجا بود که مردم به میدان آمدند و حماسه‌ی ۹دی را رقم زدند. روز ۹دی، روز عبور بلدوزرگونه‌ی مردم ایران از روی خواص بی‌بصیرت بود. در سال ۸۸ عموم خواص سکوت کردند و مردم بعداز صبر هشت ماهه، به میدان آمدند، مردم خوزستان اما پیش‌قراول ۷دی به میدان آمدند و اولین گام حماسه را برداشتند و نهایتا در روز ۹‌دی حماسه ماندگار جمع کردن بساط فتنه توسط مردم ایران رقم خورد و ترجمان و تفسیر کلام امام خمینی ره که گفته بود مردم ما از امت حجاز در عصر رسول خدا ص بهتر است، صرف شد.

گفتنی است در ابتدای این مراسم که به نیابت از ۶۰شهید سرافراز شرکت فولاد خوزستان برگزار شد زیارت شریف عاشورا با نوای ذاکر اهل بیت سیدمحسن امام همراه با بیان اشعار حماسی سالروز ۹دی قرائت گردید.