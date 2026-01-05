خبرگزاری کار ایران
اهدای نشان‌ افتخار و حمایل حامی مدرسه‌سازی ایران به ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت گل گهر

نشان‌ افتخار و حمایل حامی مدرسه‌سازی ایران در سال ۱۴۰۴، توسط «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» و «جامعه خیرین مدرسه‌ساز» کشور به مهندس ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اهدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: در همایش مسوولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی پیشگام در امر مدرسه سازی و تقویت زیرساخت های آموزشی کشور که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش و رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در مرکز همایش های بین المللی ایران برگزار شد، از مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از ۱۰۰ مدیر ارشد همراه در امر مقدس مدرسه سازی تجلیل و نشان‌ افتخار و حمایل ویژه «حامی مدرسه سازی ایران» به وی اهدا شد.

 این نشان هر ساله به پاس تلاش‌ها و برنامه‌ریزی مؤثر مدیران بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور که در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان اقدام موثری انجام داده باشند، به آنان اهدا می شود.

 گفتنی است با توجه به اینکه در دولت چهاردهم، آموزش‌ و پرورش، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته، چندی پیش در راستای ایفای نقش مسوولیت های اجتماعی شرکت گل گهر، تفاهم نامه همکاری مشترک میان این شرکت و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی منعقد شد که در این راستا شرکت گل گهر احداث یک هنرستان و ۶۰ کلاس درس را آغاز کرده است. 

