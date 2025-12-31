خبرگزاری کار ایران
مهندس ایمان عتیقی در اجتماع بزرگ بانوان منطقه گل گهر عنوان کرد

رشد ۴ برابری اشتغال بانوان در منطقه گل گهر
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گردهمایی بزرگ بانوان شاغل در منطقه گل گهر که به مناسبت ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، اعتماد به نفس و قدرت در تصمیم گیری و عمل را دو ویژگی بارز بانوان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گردهمایی بزرگ بانوان شاغل در منطقه گل گهر که به مناسبت ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، اعتماد به نفس و قدرت در تصمیم گیری و عمل را دو ویژگی بارز بانوان عنوان کرد و گفت: همین دو ویژگی کافی است که مدیران مجموعه گل گهر نسبت به جذب خانم ها برای اشتغال در این منطقه، هیچ شکی به خود راه ندهند.

مهندس ایمان عتیقی با اشاره به تعلق خاطر مثال زدنی که خانم ها نسبت به ارزش های کاری در منطقه گل گهر دارند گفت: این ویژگی ها به خوبی توسط مدیران مجموعه دیده شده چراکه طی ۵ سال گذشته جذب خانم ها در مجموعه گل گهر رشد ۴ برابری داشته است.

 وی از همه بانوان شاغل در این منطقه بزرگ معدنی و صنعتی خواست این ویژگی های مثبت را در خود حفظ و به فرزندان خود نیز منتقل کنند.

در این گردهمایی که با حضور فرماندار ویژه سیرجان و معاونین شرکت گل گهر برگزار شده بود، از تیم والیبال کارگری بانوان منطقه گل گهر به دلیل کسب مقام قهرمانی کشور و نمایندگان بانوان شاغل در شرکت های منطقه گل گهر تجلیل به عمل آمد‌.

 

