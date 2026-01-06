تمام شرایط برای برگزاری یک بازی خوب مهیا شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این بازدید، مدیرعامل فولاد هرمزگان از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی ورزشگاه خلیج فارس پیش از دیدار تیم‌های فولاد هرمزگان و استقلال تهران قرار گرفت.

رحیم در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی، ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان برای پیگیری‌های شبانه‌روزی و دغدغه‌ ایشان برای حفظ شأن استان در میزبانی این رقابت‌ سطح یک فوتبال، از نظارت‌های مستمر معاون عمرانی استانداری و نیز نماینده ویژه استاندار در بازسازی ورزشگاه، و همچنین همکاری شرکت پالایش نفت بندرعباس و همراهی سایر مسئولان استان قدردانی کرد.

وی با ارزیابی مثبت از روند بازسازی و آماده سازی ورزشگاه خلیج فارس گفت: شرایط این ورزشگاه برای برگزاری یک رقابت خوب، جوانمردانه و در شأن استان هرمزگان، رو به بهبود است و ما در حال اتمام فراهم‌سازی الزامات یک مسابقه استاندارد و مورد تأیید فدراسیون فوتبال هستیم.

مدیرعامل فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: این شرکت به‌عنوان میزبان مسابقه، تمام توان خود را به‌کار گرفته تا شرایط لازم برای انجام یک بازی خوب و برگزاری یک دیدار حساس با حضور تماشاگران دو تیم فراهم شود تا هواداران بتوانند با آرامش و لذت، تیم‌های محبوب خود را تشویق کنند.

رحیم در پایان گفت: امیدواریم فارغ از نتیجه، تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی در روز دوشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه، شاهد یک مسابقه جذاب و جوانمردانه باشند.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه، تیم فوتبال فولاد هرمزگان در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف تیم فوتبال استقلال تهران خواهد رفت.