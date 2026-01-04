رئیس مهندسی کارخانه و مشاور مدیر عامل در امور زیرساخت شرکت ورقخودرو مطرح کرد؛
پایداری ورقخودرو در تولید با احداث پلنت گازی SNG و قابلیت ذخیرهسازی ۶۰۰ تن گاز مایع
رئیس مهندسی کارخانه و مشاور مدیر عامل در امور زیرساخت شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری گفت: این شرکت بهعنوان تنها تولیدکننده ورقهای گالوانیزه خودرویی کشور، پروژه ذخیرهسازی و راهاندازی سیستم سوخت جایگزین مبتنی بر گاز مایع را با هدف پایداری تولید و مقابله با محدودیتهای گاز طبیعی در فصول سرد در سال ۱۴۰۳ اجرایی کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، داود باقری، رئیس مهندسی کارخانه شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: این شرکت با توجه به قرار گرفتن در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از مناطق سردسیر زمستانی کشور است، طی سالهای گذشته در فصل زمستان با محدودیت مصرف گاز مواجه بوده است.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت مبنی بر توسعه پایدار ظرفیتها، ایجاد همافزایی مثبت و تحقق اقتصاد دانشبنیان انجام میشود. با توجه به کُند شدن اجرای طرحهای توسعه میادین گازی کشور و اینکه تا چهار سال آینده امکان افزایش تولید گاز در کشور وجود ندارد، ضرورت داشت برای پایداری تولید، پروژهای جایگزین در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت اجرای پروژه سوخت جایگزین
داوود باقری تأکید کرد: در صورت تداوم روند افزایشی مصرف گاز در بخش خانگی و بیتوجهی به اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف در صنعت، بدون شک آسیبهای جدی به صنایع و اقتصاد کشور وارد خواهد شد و شرکت ورقخودرو نیز از این مسئله زیان زیادی خواهد دید.
وی افزود: به همین دلیل و در راستای مضمون تعالی عملیات و اهداف استراتژیک شرکت مبنی بر افزایش کمیت و کیفیت محصولات با پایداری تولید، اجرای پروژه SNG یا جایگزینی گاز طبیعی با گاز مایع تحت عنوان ذخیرهسازی و راهاندازی سیستم سوخت جایگزین در سال ۱۴۰۳ در اولویت پروژههای استراتژیک واحد توسعه و مهندسی قرار گرفت.
معرفی گاز مایع بهعنوان سوخت جایگزین
باقری در ادامه بیان کرد: طبق مطالعات و بررسیهای انجامشده، به دلیل مصرف گاز طبیعی در مشعلهای کوره آنیل خط تولید ورقهای گالوانیزه و سایر قسمتهای پشتیبان، بهترین راهکار در مواقع قطع گاز طبیعی، استفاده از گاز مایع بهعنوان سوخت جایگزین میباشد. این گاز در پالایشگاههای کشور تولید و قابل دسترس بوده و دانش فنی اجرای آن نیز در توان شرکتهای داخلی معتبر است.
وی همچنین توضیح داد: گاز نفتی مایعشده یا الپیجی (Liquefied Petroleum Gas) شامل دو گاز هیدروکربنی بوتان و پروپان یا ترکیب آنهاست که در حالت مایع نگهداری میشوند. این گاز محصول فرعی پالایش گاز طبیعی و نفت خام است و ارزش حرارتی بالاتری نسبت به گاز طبیعی دارد. در سیستم SNG با ترکیب کردن گاز مایع با هوا توسط تجهیزات خاص، ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهدشد.
وی اضافه کرد: تعیین شاخص Wobbe در این فرآیند اهمیت زیادی دارد زیرا موجب کاهش اثرات نامطلوب تغییر سوخت از گاز طبیعی به گاز مایع در سیستمهای سوخت جایگزین (SNG) میشود. زمانی که گاز مایع با نسبت مناسب با هوا مخلوط شود، دستگاههای مصرفکننده بدون نیاز به هیچگونه تنظیم مجدد و بدون تشخیص تغییر سوخت، به کار خود ادامه میدهند.
در واقع SNG یا گاز طبیعی مصنوعی سنتز شده مخلوط گازی حاصل از ترکیب LPG و هوا میباشد که با عناوینی چونSubstitution Natural Gas و LPG-Air نیز شناخته میشود در دنیا از سیستم SNG به منظور اوج سایی در برهه های زمانی اوج مصرف فصل زمستان استفاده می شود. همچنین از سیستم SNG میتوان به عنوان سیستم پشتیبان آماده به کار در زمان افت های ناگهانی فشار در خط تولید استفاده کرد.
لازم به توضیح است در صورتی که بخواهند از گاز LPG به طور مستقیم به عنوان جایگزین گاز طبیعی استفاده شود ضروری است که تمامی مشعلهای تجهیزات گاز سوز عوض شود که با پیاده سازی SNG این مشکل برطرف خواهد شد.
اجزای ایستگاه و ظرفیت ذخیرهسازی
مدیر مهندسی شرکت ورق خودرو گفت: مخلوط گاز مایع و هوا در دو حالت Peak Shaving و Backup مورد استفاده قرار میگیرد. در حالت اول، هنگامی که فشار خطوط گاز طبیعی کاهش یابد و میزان تولید پاسخگوی مصرف نباشد، تجهیزات Peak Shaving وارد مدار میشوند. همچنین در حالت دوم، اگر گاز طبیعی به هر دلیلی قطع شود، سیستمهای Backup فعال خواهند شد. در هر دو حالت، گاز مایع ذخیرهشده که به حالت بخار درآمده و ارزش حرارتی معادل گاز طبیعی دارد، بلافاصله وارد خط لوله گاز اصلی میشود و خط تولید بدون وقفه ادامه خواهد یافت.