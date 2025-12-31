معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛
فراهمسازی زمینه رشد پایدار و ایجاد بیشترین ارزش افزوده برای شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه
معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه با تأکید بر سیاست حمایتی فولاد مبارکه و گروه آتیه از طرحهای توسعهای شرکتهای زیرمجموعه گفت: رویکرد ما، حمایت حداکثری از طرحهای توسعهای، ایجاد بستر مناسب برای افزایش بهرهوری و فراهمسازی زمینه رشد پایدار شرکتهاست تا از ظرفیتهای موجود، بیشترین ارزش افزوده برای مجموعه ایجاد شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل گروه سرمایهگذاری آتیهفولاد نقشجهان، سجاد طهماسبی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه به همراه مهدی کویتی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری آتیهفولاد از برخی شرکتهای زیرمجموعه آتیهفولاد بازدید کرد.
بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان که ازجمله مراکز خدماتی زیرمجموعه شرکت فولاد متیل است، از برنامههای این بازدید یکروزه بود که طی آن، به بررسی وضعیت تولید، طرحهای توسعهای و برنامههای آتی این شرکت پرداخته شد.
در ادامه، بازدیدهایی از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی رازی ازجمله توکارنگ و سایتهای یک و دو شرکت آتیه صنعت نقش جهان انجام گرفت. توکارنگ از شرکتهای فعال در زمینه تولید رنگ و رزینهای صنعتی است و آتیه صنعت نیز از شرکتهای زیرمجموعه آتیهفولاد است که در حوزه تولید کوردوایر و پودرهای میکرونیزه بنتونیت فعالیت میکند.
بازدید از شرکت فولاد کالا (فوکا) که از شرکتهای فعال در زمینۀ تأمین و فرآوری ضایعات فلزی است و همچنین شرکت صنایع آتیه لوله پارتاک بخش دیگری از این برنامه یکروزه بود.
شایان ذکر است، شرکت صنایع آتیه لولۀ پارتاک از شرکتهای زیرمجموعه آتیهفولاد است که در حال تکمیل مراحل ساخت و بهرهبرداری از کارخانۀ تولید لولههای بدون درز خود در شهرک صنعتی کوهپایه است. حل چالشها و آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای عضو گروه آتیهفولاد، ارتقای تعاملات درونگروهی و بررسی امکان استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، ازجمله اهداف این بازدید عنوان شده است.
ویترین فروش فولاد مبارکه، مراکز خدماتی آن است
سجاد طهماسبی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه، در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان، این مجموعه را یکی از پیشروترین و اثرگذارترین سرویسسنترهای گروه فولاد مبارکه دانست و ضمن تأکید بر اهمیت توسعه خدمات، اظهار کرد: شرکت آهن و فولاد اصفهان بهعنوان پل ارتباطی میان فولاد مبارکه و بازار مصرف خرد عمل کرده و به دلیل تعامل مستقیم با مصرفکنندهها، نقش ویترین فولاد مبارکه را ایفا میکند و لازم است مدل سرویسدهی، کیفیت خدمات و ضریب رضایتمندی مشتریان در بهترین سطح ممکن باشد.
وی ضمن اشاره به موقعیت مکانی مناسب، دسترسی و زیرساخت حملونقل ریلی شرکت، افزود: با توجه به این ظرفیتها و روحیه توسعهمحور مدیران، استفاده بهینه از این فضا در راستای تقویت زنجیره اصلی فعالیتها ضروری است.
معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه با تأکید بر تنوعبخشی به خدمات و محصولات این شرکت بیان کرد: به جای ایجاد کارخانه یا تولید جدید در فضای دیگر، میتوان مدل خدمات موجود را توسعه داد و محصولات جدید و جانبی متناسب با وضعیت بازار ارائه کرد.
وی اذعان داشت: توسعه تولید پروفیلهای Z و U و بررسی امکان ورود به مقاطع دیگر، به ویژه در حوزه لولهسازی، و ایجاد خطوط جدید متناسب با نیاز بازار از جمله مواردی است که باید در دستورکار قرار داشته باشد.
طهماسبی همچنین بازارهای صادراتی را از اولویتهای مهم دانست و گفت: کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق و همچنین کشورهای CIS، بازارهای بکری هستند که از طریق بازاریابی هدفمند و استفاده از ظرفیت شرکتهای خارجی، میتوان ظرفیت صادرات محصولات فعلی را افزایش داد.
وی درباره بهبود فرآیند تخصیص سهمیه سرویسسنترها ابراز داشت: تمرکز مدیریت سهمیهها در مجموعه متیل باعث افزایش دقت، چابکی و تسهیل فرآیندها شده و این اقدام نقش مهمی در توسعه و عملکرد عملیاتی شرکت خواهد داشت.
مراکز خدماتی باید دائماً در جهت رشد و پیشرفت حرکت کنند
معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه ضمن اعلام آمادگی فولاد مبارکه برای حمایت از برنامههای توسعهای شرکت آهن و فولاد اصفهان، تصریح کرد: هرگونه ورود به حوزههای جدید در چارچوب زنجیره اصلی فعالیتها، به ویژه در بخش صادرات، با حمایت کامل مجموعه فولاد مبارکه همراه خواهد بود.
وی عنوان داشت: لازم است تنوع در ارائه خدمات و ارتقای مدل فروش بهویژه توسعه فروش اینترنتی که از پروژههای مورد تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه است در مراکز خدماتی فولاد متیل با جدیت بیشتری دنبال شود چراکه بازار و صنایع، نیازهای مختلفی دارند و این نیازها همواره در حال تغییر است که به همین خاطر مراکز خدماتی نیز باید دائماً در جهت رشد و پیشرفت حرکت کنند.
لزوم همافزایی درونگروهی میان شرکتهای زیرمجموعه
معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای فولاد مبارکه، همچنین در جریان بازدید از شرکت فولاد کالا (فوکا)، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای منحصربهفرد این مجموعه، بر اهمیت نقش آن در زنجیره ارزش فولاد و مدیریت بهینه ضایعات تأکید کرد.
وی در این بازدید اظهار داشت: شرکت فوکا با بهرهگیری از دانش فنی روز دنیا و بهکارگیری فناوریهای نوین، توانسته است فرآیند بازیافت کامل خودرو را در کمتر از ۷۰ ثانیه و بدون ایجاد آلودگی زیستمحیطی انجام دهد که این موضوع، فوکا را به سایتی یونیک و کمنظیر در صنعت اسقاط و بازیافت کشور تبدیل کرده است.
طهماسبی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل فولاد مبارکه بر موضوع همافزایی درونگروهی گفت: همکاری شکلگرفته میان شرکتهای گروه فولاد مبارکه، گروه آتیهفولاد و هلدینگ توکا، بهویژه در حوزه فرآوری ضایعات، نمونهای کامل، عملیاتی و موفق از همافزایی درونگروهی است که میتواند بهعنوان الگویی قابل تعمیم در سایر بخشها نیز مورد توجه قرار گیرد.
سیاست حمایتی فولاد مبارکه از طرحهای توسعهای شرکتهای زیرمجموعه
وی با تأکید بر سیاست حمایتی فولاد مبارکه و گروه آتیهفولاد از طرحهای توسعهای شرکتهای زیرمجموعه خاطرنشان کرد: رویکرد ما، حمایت حداکثری از طرحهای توسعهای، ایجاد بستر مناسب برای افزایش بهرهوری و فراهمسازی زمینه رشد پایدار شرکتهاست تا از ظرفیتهای موجود، بیشترین ارزش افزوده برای مجموعه ایجاد شود.
معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه ادامه داد: در گذشته، ضایعات از طریق مزایده به شرکتهای غیروابسته واگذار میشد و فرآوری مطلوب و ارزشافزوده مناسبی روی آنها انجام نمیگرفت؛ اما با تدابیر اتخاذشده و همکاری مؤثر میان مجموعه آتیهفولاد و توکافولاد، امروز بستر مناسبی برای فرآوری اصولی ضایعات، توسعه فعالیتها و بهرهمندی هرچه بیشتر مجموعه و کارکنان فولاد مبارکه فراهم شده است.
ضرورت استفاده بهینه از ضایعات صنعتی و حرکت به سمت توسعه پایدار
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای زیستمحیطی شرکت فوکا تصریح کرد: این شرکت با اخذ مجوزهای جدید از سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت خود را در حوزه فرآوری و بازیافت ضایعات خطوط تولید کارخانههای فولادسازی آغاز کرده که اقدامی بسیار مثبت، ارزشمند و مؤثر در راستای کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، استفاده بهینه از ضایعات صنعتی و حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب میشود.
گفتنی است، این بازدید با همراهی مدیرعامل گروه آتیهفولاد و در چارچوب برنامه بازدید از شرکتهای زیرمجموعه گروه آتیهفولاد نقشجهان انجام شد و در جریان آن، آخرین ظرفیتها، برنامهها و پروژههای در دست اجرای شرکت فولاد کالا (فوکا) نیز مورد بررسی قرار گرفت.