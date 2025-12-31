خبرگزاری کار ایران
مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه:

تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است

تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است
مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه گفت: تجربه به ما ثابت کرده که تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است؛ مسیری که با تعهد مدیریت، تلاش کارکنان و تمرکز بر بهبود و هوشمندسازی فرآیندها می‌تواند ارزش واقعی و پایدار برای سازمان و همه ذی‌نفعان ایجاد کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه، روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: ارزیابی تعالی سازمانی در فولاد مبارکه فقط به‌عنوان یک رتبه یا نشان افتخار نیست، بلکه تعالی یک چارچوب مدیریتی و یادگیرنده است که در عمل به بهبود فرآیندها و ارتقای سازمان کمک کرده است.

وی در ادامه افزود: حضور فولاد مبارکه در این ارزیابی‌ها باعث شده تا ما به نقاط قوت و بهبود پی ببریم و با اجرای پروژه‌های مشخص، تغییرات واقعی و ملموسی در فرآیندها ایجاد کنیم؛ این مسیر کمک کرده ارتباط بین استراتژی‌ها، فرآیندها، شاخص‌های عملکرد و نتایج کسب‌وکار منسجم‌تر شود.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در طول این مسیر، یادگیری‌های زیادی در بخش‌های مختلف سازمان داشته‌ایم؛ از تقویت نگاه سیستمی و فرآیندی گرفته تا جا افتادن فرهنگ بهبود مستمر، تصمیم‌گیری بر پایه داده و توجه جدی‌تر به ذی‌نفعان، به‌ویژه مشتریان. بخش مهمی از این پیشرفت‌ها نتیجه دانش، تجربه و تلاش همکاران ماست که با مشارکت فعال، نقش اصلی را در این مسیر داشته‌اند.

وی اذعان داشت: یکی از دستاوردهای مهم این رویکرد، هماهنگی بهتر بین واحدها و جا افتادن نگاه فرآیندی در سازمان بوده است؛ امروز موضوعاتی مثل کیفیت، خوش‌قولی در تحویل، رضایت مشتری و بهره‌وری به‌صورت هم‌زمان و هم‌راستا دنبال می‌شوند.

حاجی‌حیدری تصریح کرد: در کنار این‌ها، مدل تعالی کمک کرده موضوع پایداری را جدی‌تر ببینیم؛ چه در حوزه محیط‌زیست، چه مسئولیت اجتماعی و چه پایداری اقتصادی. هم‌زمان روی مدیریت کربن و توسعه اقتصاد چرخشی هم تمرکز داریم تا رشد سازمان، مسئولانه و ماندگار باشد.

وی عنوان داشت: در این مسیر، حمایت و نگاه ویژه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نقش بسیار مهمی داشته، به‌طوری مدل تعالی سازمانی را یکی از ابزارهای مهم برای توسعه پایدار، ارتقای عملکرد و افزایش رقابت‌پذیری فولاد مبارکه دانسته و همین نگاه باعث شده این مسیر با جدیت دنبال شود.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه گفت: لازم می‌دانم از گروه محترم ارزیابان بابت نگاه دقیق و بازخوردهای سازنده‌شان تشکر کنم و از همه همکاران پرتلاش فولاد مبارکه که با دانش، تعهد و همراهی‌شان نقش اصلی را در پیشبرد این مسیر داشتند، قدردانی ویژه داشته باشم.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه به ما ثابت کرده که تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است؛ مسیری که با تعهد مدیریت، تلاش کارکنان و تمرکز بر بهبود و هوشمندسازی فرآیندها می‌تواند ارزش واقعی و پایدار برای سازمان و همه ذی‌نفعان ایجاد کند.

