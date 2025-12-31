افزایش سرمایه ۴.۷ همتی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به تأیید بازرس قانونی رسید
بازرس قانونی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک نظر مثبت خود را نسبت به افزایش سرمایه این شرکت اعلام کرد. بر این اساس، سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۳ همت به ۴.۷ همت افزایش خواهد یافت که بیانگر رشد ۲.۴ همتی سرمایه و گامی مهم در مسیر تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای توسعهای این مجموعه صنعتی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، مؤسسه حسابرسی «بهراد مشار» ـ به عنوان یکی از مؤسسات حسابرسی معتبر و برجسته کشور ـ گزارش مربوط به افزایش سرمایه این شرکت را از مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در اوایل دیماه ۱۴۰۴ تهیه و در اختیار هیئتمدیره شرکت قرار داده است.
در متن این گزارش آمده است: گزارش توجیهی مورخ ۸ آذر ۱۴۰۴ هیئتمدیره شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک (سهامی عام – قبل از مرحله بهرهبرداری) در خصوص افزایش سرمایه شرکت، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریانهای نقدی فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه، مطابق با استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت تهیه گزارش توجیهی و مفروضات مبنای آن بر عهده هیئتمدیره شرکت بوده است.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه مذکور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی، از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و فروش آن در بازار سرمایه، و همچنین صدور سهام جایزه از محل صرف سهام ایجادی، پیشبینی شده است. هدف اصلی از این اقدام، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری از طرح تولید شمش فولادی با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن عنوان شده است.
در ادامه گزارش تأکید شده است که این گزارش توجیهی بر اساس مجموعهای از مفروضات، شامل مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده و ممکن است این مفروضات لزوماً به طور کامل محقق نشوند؛ از اینرو، استفادهکنندگان باید توجه داشته باشند که این گزارش صرفاً برای هدف توصیفشده تهیه شده و ممکن است برای سایر اهداف مناسب نباشد.
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار همچنین اعلام کرده است که بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه و فروش سهام جدید به قیمتهای لحاظشده، به مواردی برخورد نکرده است که حاکی از غیرمعقول بودن مفروضات باشد. به نظر این مؤسسه، گزارش توجیهی یادشده بهگونهای مناسب تهیه و مطابق با استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
در پایان این گزارش، با اشاره به رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، تصریح شده است که هیئتمدیره شرکت موظف است علاوه بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی از وضعیت امور شرکت از ابتدای سال مالی جاری نیز ارائه کند. در همین راستا، صورتهای مالی بررسی اجمالیشده دوره ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ شرکت نیز در اختیار بازرس قانونی قرار گرفته است.