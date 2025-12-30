گزارش صداوسیما از پیشرفت پروژه فولاد آرتاویل:
دیساکو؛ گامی بزرگ در توسعه صنعتی استان اردبیل
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل (دیساکو)، با راهبری هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، بهعنوان یکی از پروژههای پیشران صنعت فولاد کشور، با هدف تولید ۱.۱ میلیون تن آهن اسفنجی در سال، در استان اردبیل در حال اجراست.
بر اساس آخرین گزارشهای فنی، پیشرفت فیزیکی بخشهای عمرانی، خط تولید و نصب تجهیزات واحد احیای مستقیم تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و عملیات نصب تجهیزات اصلی با جدیت ادامه دارد.
در راستای توسعه پایدار، تأمین آب مجتمع از طریق پساب فاضلاب شهر اردبیل برنامهریزی شده و خط انتقال ۱۲ کیلومتری آن وارد فاز اجرایی شده است. همچنین تصفیهخانه اختصاصی مجتمع پس از تکمیل عملیات عمرانی، آماده نصب تجهیزات مکانیکی میباشد.
در بخش انرژی، ترانسفورماتور ۵۰ مگاولتآمپر ساخت داخل به سایت منتقل شده و ۲۵ مگاوات برق از طریق پست کمیآباد و خط اختصاصی در حال تأمین است. عملیات احداث خط انتقال برق ۱۰.۵ کیلومتری نیز بهصورت همزمان در حال انجام است.
خط انتقال گاز ۸ کیلومتری منشعب از خط چلوند–اردبیل احداث شده و ساخت ایستگاه CGS با پیشرفت ۲۵ درصدی ادامه دارد.
همچنین خط راهآهن اختصاصی مجتمع به طول ۴.۵ کیلومتر تکمیل شده و با بهرهبرداری از راهآهن اردبیل–میانه، آماده استفاده خواهد بود.
گفتنی است واحد احیای مستقیم و زیرساختهای پروژه با اتکا به توان فنی و اجرایی داخلی در حال تکمیل است و با تداوم روند فعلی، شرایط لازم برای بهرهبرداری از این طرح بزرگ صنعتی در دهه فجر ۱۴۰۵ فراهم خواهد شد تا با اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴۵۰۰ نفری نقش بزرگی در توسعه اشتغال استان ایفا نماید.