شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به عنوان یکی از تولیدکنندگان میلگرد فولادی در کشور دو پروژه توسعه‌ای احداث واحدهای فولادسازی و احیای مستقیم را در دست اجرا دارد و در عین حال در زمینه تامین انرژی موردنیاز نیز به دنبال احداث دو نیروگاه خورشیدی و یک نیروگاه خودتامین سیکل ترکیبی است.

این شرکت در اواخر ۱۳۹۱ تاسیس شد و در اواسط ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون انواع میلگرد آجدار A3 از سایز ۸ تا ۳۲ میلی‌متر را مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند.

سهامداران شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) بوده و این مجموعه از شرکتهای گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شمار می‌رود.

این شرکت تمرکز خود را بر تامین نیاز بازار داخلی قرار داده است و محصولات آن ابتدا در بورس کالا و سپس، مازاد آن در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شوند. شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه در نیمه نخست امسال با عرضه ۲۱۹ هزار و ۱۲۵ تن میلگرد، رتبه نخست را در بین عرضه‌کنندگان این محصول در بورس کالا به خود اختصاص داد.

مانند سایر شرکت‌های فولادی، شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه نیز در زمینه تامین پایدار انرژی اعم از آب، برق و گاز برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده است.

در زمینه آب، این شرکت پروژه ۸۶۰ کیلومتری خط انتقال آب از خلیج فارس را در دست اجرا دارد. کلنگ این پروژه در آذر ۱۴۰۳ به زمین زده شد و با اجرای آن تامین آب موردنیاز کل شرکت به مدت ۳۰ سال، تامین سالانه پنج میلیون متر مکعب آب، امکان توسعه تا دو برابر ظرفیت فعلی و امکان تامین آب سایر صنایع فعال تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری کارخانه امکان‌پذیر خواهد شد.

در زمینه برق، احداث دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات و احداث نیروگاه خودتامین سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات در برنامه است. شرکت همچنین در آبان ماه امسال خطوط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت را به بهره‌برداری رساند که باعث افزایش ضریب اطمینان و پایداری تامین برق کارخانه و سایر صنایع منطقه شده است.

در زمینه گاز هم تخصیص سالیانه ۴۳۱.۵ میلیون مترمکعب گاز موردنیاز واحدهای فولادسازی، احیا مستقیم، نورد و کلاف‌سازی محقق شده است.

در حوزه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه دو پروژه فولادسازی با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولادی و احیای مستقیم با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن آهن ‌اسفنجی را در دستور کار دارد. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فولادسازی و احیای مستقیم تا پایان نیمه نخست امسال به ترتیب به ۷۰.۲ و ۴۸.۵۵ درصد رسید.

همچنین تولید شرکت طی ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت.

