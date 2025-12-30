سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی:
انطباق سبک حاکم بر فولاد مبارکه با «رهبری آیندهنگر و الهامبخش»
سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی گفت: رویکردها و اقدامات رهبران فولاد مبارکه نشان میدهد که سبک حاکم بر این سازمان، انطباق مناسبی با تعریف «رهبری آیندهنگر و الهامبخش» دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، رضا بهرامی، سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی روز یکشنبه 7 دیماه در اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۴۰۴ اظهار کرد: تیم ارزیابی در این دوره طی جلسات مختلف ارزیابیهای لازم را از بخشهای مختلف فولاد مبارکه انجام داده است.
وی در ادامه افزود: ارزیابی سازمانهای متعالی همچون فولاد مبارکه کار سادهای نیست چراکه فرهیختگان زیادی در آن مشغول فعالیت هستند؛ تلاش ما این بود که در طول یک هفته، عملکرد فولاد مبارکه را مورد ارزیابی قرار دهیم که نتیجه این ارزیابی از سوی مرکز ارزیابی تعالی سازمانی در بهمنماه امسال اعلام خواهد شد.
سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی خاطرنشان کرد: رهبران فولاد مبارکه با تعیین چشمانداز این مجموعه و ارکان جهتساز با توجه به تغییرات محیطی با هدف پایداری در کسبوکار در آینده، نسبت به بازبینی این ارکان اقدام کرده و با تعیین عناصر کلیدی مناسب برای چشمانداز جدید فولاد مبارکه، در حال بررسی و تصویب این ارکان است.
وی اذعان داشت: رویکردها و اقدامات رهبران فولاد مبارکه نشان میدهد که سبک حاکم بر این سازمان، انطباق مناسبی با تعریف «رهبری آیندهنگر و الهامبخش» دارد. وجه تمایز رهبری در فولاد مبارکه، نه برتری در یک حوزه خاص، بلکه همسویی و یکپارچگی نظاممند در تمامی ابعاد است.
بهرامی تصریح کرد: رهبران این شرکت با تدوین استراتژیهای دقیق و سرمایهگذاری در پروژههای تحولآفرین، مسیر آینده را ترسیم کرده و با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پویا، بقای بلندمدت را تضمین کردهاند. آنها از طریق توانمندسازی کارکنان و ایفای نقش بهعنوان الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی، تعاملی الهامبخش با ذینفعان برقرار کردهاند.
وی ادامه داد: این اعتماد، با پایبندی به ارزشهای اخلاقی و حاکمیت شرکتی شفاف، مستحکم شده و در نهایت، با راهبری سازمان به سوی اقتصاد چرخشی و مدیریت پایدار منابع، به اوج خود رسیده است. این رویکرد یکپارچه، رهبری را از مجموعهای از اقدامات مدیریتی به یک موتور محرک تعالی سازمانی تبدیل کرده است.
گفتنی است، در ادامه این نشست، آقایان صادق گرجی، یوسف نیکاختر، حمید بوذری، انور محمدی، حسین هشیوار و خانم توران توانگر بهعنوان ارزیابان ارشد این دوره ارزیابی تعالی سازمانی فولاد مبارکه به بیان دیدگاهها و تجربیات خود در در فرایند ارزیابی این مجموعه بزرگ صنعتی پرداختند.