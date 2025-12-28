مدیر بخش نگهداری و تعمیرات:
راهبرد اتکا به توان داخلی صرفا یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یک انتخاب آگاهانه و ملی است
به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان:
مسعود شعبانی نیا مدیر بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد خوزستان گفت: بومی سازی در شرکت فولاد خوزستان به دلیل شرایط تحریمی و تشدید آن در زمانهای مختلف، شدت گرفت.
اکنون نیز این شرکت، یکی از شرکتهای بهنام کشور است که در حوزه بومیسازی فعالیت مینماید.
وی افزود: بخش نگهداری و تعمیرات در بازه زمان ۷ سال گذشته تا کنون ۱۹ هزار قطعه و تجهیز را که معمولا خارج از کشور تامین میشده، بومیسازی نموده که صرفهجویی ریالی آن با محاسبه نرخ ارز نیمایی معادل ۵ و نیم همت بوده است.
از ابتدای سال جاری تا کنون، یکهزار و ۶۰۳ قطعه به مبلغ ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بومیسازی شده که با انجام طرحهای در دست اقدام، این رقم تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ارتقا خواهد یافت.
شعبانینیا اظهار داشت: از مهمترین قطعات و تجهیزات بومی سازی شده در سال ۱۴۰۴ که میتوان به آن اشاره کرد، کمپرسور سیلگس۷۳۶، گیربکس پروسس احیا، گیربکس پروسس زمزم ۳، پمپ سانتریفیوژ، فن هوای پروسس زمزم، سیفتی ولو ۱۰ اینچ احیای نرمال سرویس، بیرینگ پالتکار گندله سازی، سفارش ساخت سروو فن که برای نخستین بار در کشور با حمایت شرکت فولاد خوزستان، اسکروبرنر حرکت عرضی تورچکار بیلت، سکتور تیپلر، رم شفت و هوزینگ کوره فولادسازی، بهینه سازی نازل اجکتور فناستک و فیلترهای خود شوینده میباشند.
وی همچنین با اشاره به طرحهای در دست اقدام گفت: کمپرسورگیربکس GQB در زمزم ۳، باترفلای وَلو تریپل افست، تیوپ باندلها، ساخت پمپهای آب گردشی، ساخت گیربکسهای پروسس احیا و باندهای انتقال مواد، مبدل حرارتی یونیت هیدرولیک، شیر پروانهای با اندازه ۱۵۰۰ میلیمتر، روتریولو به همراه گیربکس، مجموعه فن هوای اصلی زمزم ۳، سیفتیولو کرایوژنیک اکسیژن برای سایت احیا، از طرحهای در دست اقدامی هستند که بر اساس نقش مهمی که در فرایند تولید دارند و نیاز به تامین آنها از خارج باشد انتخاب شدهاند.
البته بنا به اولویت درخواست واحدهای مختلف نیز ساخت و یا بازسازی قطعات و تجهیزات که برای تامین آن دچار مشکل هستند مبنای کار قرار میگیرد.
شعبانی نیا با اشاره به مزایای اقتصادی بومیسازی خاطرنشان کرد: استقلال بیشتر، امکان تداوم تولید و افزایش تاب آوری در شرایط بحران میباشد؛ همچنین کاهش وابستگی ارزی، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم، رشد شرکتهای دانشبنیان و تربیت نیروهای متخصص داخلی، کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات، انعطاف در تعمیرات در زمان خرابی تجهیز جایگزین، ارتقای توانایی طراحی مهندسی معکوس، بهبود کیفیت با تکرار تجربهی ساخت داخل و توسعه ظرفیت نوآوری در صنایع داخلی را میتواند به همراه داشته باشد.
وی افزود: در کنار تحریمهای خارجی، چالشهایی همچون تشدید ناترازی انرژی از جمله برق، وجود دارد که باعث کاهش و یا توقف تولید در سازمانهای بزرگ و کوچک شده و تولیدکنندگان و سازندگان را که در حوزه بومیسازی و برای کمک به اقتصاد داخلی از لحاظ مالی، اجرایی و زمانبندی کارها بهشدت محدود مینماید و صدمات جبران ناپذیری در این حوزه ایجاد مینماید.
از دیگر چالشها، تفاوت نرخ ارزی و تامین مالی، پروژهها و میباشد که به محدودیتهای انرژی باز میگردد.
وی دربارهی رضایت از قطعات افزود: در برخی موارد پیش آمده که قطعات خریداری شده با تجهیز انطباق لازم را نداشته، اما بخش نگهداری و تعمیرات با دقت و تلاش بیشتر، قطعه مورد نظر را رفع نقص نموده است. اما در نهایت نارضایتی در کارهای انجام شده، وجود نداشته است.
شعبانینیا یادآور شد: قطعات و تجهیزات بومیسازی شده، به دو دسته تقسیم میشوند. قطعاتی که یک یا چندبار بومیسازی شدهاند و قطعاتی که هنوز انجام نشده و باید به آنها ورود شود.
البته اولویت این بخش، ساخت قطعاتی است که هنوز بومی سازی نشدهاند.
بیشک بهدنبال ایجاد ارتباط با سازندگان مختلف و انجمن بومی سازی در سازمان ایمیدرو، ارتباط این شرکت با سازمانهای مختلف چه در حوزه فولاد و چه در حوزه نفت و پتروشیمی با حضور در همایشهایی که برگزار میشود، سعی در ایجاد ارتباط میان سازمانها و نهادهای بالادستی و دانش بیان هستیم.
شعبانینیا در توضیح امکان ارتقای قطعات بومیسازی شده گفت: این قطعات پس از نصب، بازخورد و گزارش عملکرد قطعه، برای ارتقا از واحد استفاده شده ارسال میشود.
برای نمونه ، غلتکهای بیلتها بوده که پس از نصب، نوع پوشش خاصی روی غلتکها کار شده که عمر کاری آن، معادل ۹ ماه نسبت به نمونه خارجی افزایش یافته و با صرفهجویی ارزی بیشتر انجام شده است.