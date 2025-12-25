به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان، سردار محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان به همراه کیومرث کشوری فرمانده انتظامی و سعید رحیمی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز سوم دی ماه از شرکت فولاد خوزستان بازدید کردند.

سردار محمود میر فیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن رویکرد جنگ نرم و روانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. نیروی انتظامی استان، آمادگی دارد امکانات حوزه امنیتی را در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهد. اقدام‌های اجتماعی می‌بایست با نرمی و تعامل انجام شود. امنیت اجتماعی و پایداری تولید، دو مؤلفه به‌هم‌پیوسته‌اند

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان ضمن تمجید از فعالیت‌های فولاد خوزستان در حوزه‌ی مسولیت‌های اجتماعی گفت: شرکت فولاد خوزستان با ایجاد فضای ورزشی، محیط مناسبی برای تخلیه هیجان مثبت کارکنان و جامعه ایجاد نموده است.

امین ابراهیمی مدیرعامل در این دیدار که با همراهی معاونین شرکت بود، اظهار کرد: فشار جنگ اقتصادی اکنون در جبهه تولید است. فولاد خوزستان به دلیل ناترازی‌های برق و گاز، بخش قابل توجهی از تولید برنامه‌ریزی شده را از دست داده است. شرکت در دهه ۹۰ درگیر خصوصی سازی بوده است. با توجه به این امر، بیشترین اقدامات توسعه‌ای را از سال ۱۴۰۰ به بعد داشته است.

ابراهیمی در ادامه گفت: بنابر تصمیم سهامدار عمده، ۱۵۰ همت به پروژه‌های توسعه‌ای از سال ۱۴۰۰ اختصاص داده شد. شرکت با جامعه آماری ۱۰۰ هزار نفری با وجود ۴ ماه نداشتن تولید در سال گذشته و جاری، حقوق کارکنان به موقع پرداخت کرد.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مستمر نیروی انتطامی استان با این مجموعه، ادامه داد: با وجود تعرض‌هایی که در زمینه هک سایبری و جنگ ۱۲ روزه مواجه شدیم، همواره همت خود را بر پایداری چرخ اقتصادی گمارده‌ایم.

