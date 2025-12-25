بازدید فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی از فولاد خوزستان؛ تأکید بر عبور از چالشها با نگاه راهبردی و خلاقیت
سردار صالح اصفهانی: تمام تهدیدات را میتوان به فرصت تبدیل کرد.
در بازدید سردار صالح اصفهانی و هیئت همراه از شرکت فولاد خوزستان، چالشهای جدی انرژی و حملونقل و عوامل اصلی ناترازیها بررسی شد و بر طراحی ادامه کار این مجموعه با نگاهی راهبردی و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فولاد خوزستان: روز چهارشنبه سوم دی ماه ۱۴۰۴، سردار صالح اصفهانی فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح به همراه هیئتی عالی، از شرکت فولاد خوزستان بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید که با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، معاونان، مشاوران و مدیران شرکت فولاد خوزستان انجام شد مهمانان، با زیارت مرقد مطهر شهدای گمنام و ادای احترام به مقام شامخ شهداء، به بازدید از سایت فولادسازی و سپس حضور در جلسه عالی مسئولین شرکت فولادخوزستان در سالن کنفرانس ساختمان سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی ادامه دادند.
امین ابراهیمی در این نشست، با تشریح جایگاه فولاد خوزستان به عنوان یکی از اولینها و بزرگترین صادرکننده کشور، به افقهای پیشرو، اهداف تولید، صادرات و نقش شرکت در تولید ناخالص ملی پرداخت.
وی چالشهای جدی در حوزه حملونقل، قیمت تمامشده و بهویژه حاملهای انرژی را عامل اصلی ناترازیها برشمرد و اشاره کرد که محدودیتهای اعمالشده برق و گاز از سال ۱۴۰۰، موجب افت تولید و درآمد از دست رفته قابل توجهی شده است.
مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه رویکرد مجموعه بر صادرات متمرکز است، ابرچالش کنونی را مواد اولیه دانست که در سایه مشکلات و ناترازیهای شدید انرژی پدیدار شده است.
وی همچنین از اجرای ۱۴۹ طرح توسعهای، رسیدن واحد فولادسازی شرکت صنعت فولاد شادگان به مرحله آزمایشی استحصال شمش فولادی و نیز انجام پررنگ مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکت خبر داد و همچنین اعلام کرد که این شرکت ۷۳ درصد برق مورد نیاز خود را تامین میکند، اما با محرومیت از استفاده کامل آن مواجه است.
سردار صالح اصفهانی با تجلیل از فعالان عرصه تولید در شرکت فولاد خوزستان به عنوان مجاهدین جبهه اقتصادی، بر چند نکته کلیدی تأکید کرد: نخست، طراحی ادامه کار و توسعه فولاد خوزستان با در نظر گرفتن بدترین سناریوهای ممکن (مانند فقدان برق و گاز) و الگوبرداری از روحیه دوران جنگ تحمیلی.
وی دومین نکته را ضرورت داشتن نگاهی راهبردی و فراتر از وضع موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب دانست. سومین نکته را نیز بازنگری در ترکیب فعالیتها (پرتفوی) با تکیه بر توان راهبردی مدیران بیان نمود.
وی در پایان و با خاطرنشان کردن نکتهی آخر با اشاره به سخنان سردار سپهبد شهید سلیمانی درباره یافتن فرصت در دل تهدیدات، اطمینان داد که با توکل به خداوند متعال، تفکر علمی، تدبر و بهرهگیری از فضای معنوی، میتوان راهحلهای خلاقانه برای حل مشکلات پیدا کرد و شرایط کنونی را با وجود دشواریها، بهتر و توانمندتر از گذشته ارزیابی نمود.