حمایت مدیرعامل از پروژه رایا؛ هوش مصنوعی به عنوان همکار باتجربه جدید در فولاد خوزستان
دستیار هوش مصنوعی رایا فراتر از یک ابزار گزارشدهی عمل میکند و با تکیه بر الگوریتمهای پیشرفته، توانایی پیشبینی چالشها و شناسایی گلوگاههای تولید را پیش از وقوع دارد. رایا با اتصال امن به زیرساختها ، سرعت تصمیمگیریهای مدیریتی را به طرز چشمگیری افزایش داده و خطای انسانی در تحلیل دادهها را به حداقل میرساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان: نشست بررسی دستاوردهای پروژه هوش مصنوعی سازمانی رایا با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، سیدرضا هاشمیزاده معاونت فناوری، رسول نامداری سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت فولادخوزستان و احسان خیاط مدیرعامل شرکت آیسا فراگیر با حضور تیم اجرایی فنی این پروژه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سیدرضا هاشمیزاده معاون فناوری شرکت، ضمن تشریح فعالیتهای شبانهروزی تیم تخصصی رایا، گزارشی از روند بومیسازی و پیادهسازی این سامانه ارائه کرد.
وی با برشمردن ویژگیهای بارز این دستیار هوشمند، بر چابکی، دقت و سرعت رایا در تحلیل دادههای کلان سازمان تأکید کرد و افزود: دستیار هوش مصنوعی رایا فراتر از یک ابزار گزارشدهی عمل میکند و با تکیه بر الگوریتمهای پیشرفته، توانایی پیشبینی چالشها و شناسایی گلوگاههای تولید را پیش از وقوع دارد. رایا با اتصال امن به زیرساختها ، سرعت تصمیمگیریهای مدیریتی را به طرز چشمگیری افزایش داده و خطای انسانی در تحلیل دادهها را به حداقل میرساند.
در ادامه، تیم اجرایی هوش مصنوعی رایا آخرین دستاوردها و عملکرد عملیاتی این پروژه هوشمندسازی را که شامل اتصال به ERP و تحلیل اسناد سازمانی است، ارائه کردند.
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولادخوزستان، در پایان این نشست ضمن تشکر ویژه از عملکرد درخشان معاونت فناوری و تیم اجرایی رایا، با اعلام حمایت قاطع از این طرح نوآورانه اظهار داشت: خوشبختانه این پروژه در فاز اول نهایی شده و اهداف ترسیمشده را با موفقیت محقق کرده است.
وی افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده که با عبور از مرحله آزمایشی، در فاز بعدی از این دستیار هوش مصنوعی به صورت عملیاتی در لایههای مختلف سازمان استفاده شود.
ابراهیمی با نگاهی راهبردی به آینده، از رایا با عنوان همکار هوش مصنوعی یاد کرد و بر اهمیت بلوغ فرهنگ سازمانی تأکید نمود و گفت: در فاز دوم هدف، سوق دادن پرسنل به استفاده از این دستاورد است تا فرهنگ بهرهگیری از هوش مصنوعی در سازمان نهادینه شود.
گفتنی است در پایان این جلسه امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولادخوزستان ضمن تقدیر و تشکراز زحمات معاون و تمامی کارکنان معاونت فناوری و شرکت آیسافراگیر ویرا و نیز همهی فعالان عرصه آیتی در شرکت، ابراز امیدواری کرد این دستاورد مهم در آینده علاوه بر جنبهی کاربردی آن، ارزش افزوده، تکاپو و چالاکی مضاعفی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.