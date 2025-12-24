خبرگزاری کار ایران
دیدار سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با مدیرعامل گروه فولادخوزستان

این نشست با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، عطا تفضلی معاون خرید و سیدرضا هاشمی‌زاده معاون فناوری و مدیر حوزه دفتر مدیرعامل فولاد خوزستان در مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولاد خوزستان:  شامگاه سه‌شنبه ۲دی ماه ۱۴۰۴ در فضایی صمیمی، مهرام روانبخش سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان با امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، عطا تفضلی معاون خرید و سیدرضا هاشمی‌زاده معاون فناوری و مدیر حوزه دفتر مدیرعامل فولاد خوزستان در مهمانسرای نور مجتمع دویست دستگاه برگزار شد.

مهرام روانبخش در این دیدار با قدردانی از نقش موثر شرکت فولاد خوزستان در رشد صنعتی، اشتغال‌زایی و پشتیبانی از پروژه‌های توسعه صنعتی و اجتماعی شهرستان، بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها در قالب برنامه‌های منسجم و هدفمند تاکید کرد. 

وی همچنین  فولاد خوزستان را نه‌تنها موتور محرک صنعت استان، بلکه بازوی توسعه اقتصادی منطقه و کشور نیز دانست‌.

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز، در این نشست با اشاره به نگاه راهبردی این مجموعه در حوزه توسعه منطقه‌ای علیرغم فشارهای شدید و ایجاد شرایط سخت و تاثیر مستقیم از ناحیه محدودیت‌های حوزه انرژی، هم‌افزایی با سایر بخش‌های صنعتی استان را لازمه پیشرفت پایدار دانست و گفت: ما خود را متعهد می‌دانیم که در کنار تولید پایدار، به توسعه و هم‌افزایی با سایر بخش‌ها و واحدهای تولیدی پیرامونی نیز بیندیشیم. 

وی همچنین گزارشی از روند تولید و صادرات، طرح‌های توسعه‌ای، فرآیندهای جاری در شرکت و نیز برنامه‌های اخیر شرکت در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، پروژه‌های زیست‌محیطی و ارتقای فناوری ارائه نمود.

گفتنی است، در پایان این دیدار دو طرف بر تداوم دیدارها برای بررسی طرح‌های توسعه صنعتی، حمایت از تولیدپایدار و تامین انرژی، همکاری‌های متقابل در زمینه‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی با محوریت توسعه پایدار تاکید کردند.

 

