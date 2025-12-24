خبرگزاری کار ایران
مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

بهره‌برداری از غبارگیرهای جدید واحد انباشت و برداشت فولاد سفیددشت

بهره‌برداری از غبارگیرهای جدید واحد انباشت و برداشت فولاد سفیددشت
مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از احداث و بهره‌برداری از دو دستگاه غبارگیر خشک این شرکت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزایش راندمان تولید و عمل به الزامات سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، جمشید علی بابایی،مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری  در مصاحبه با خبرنگار فولاد  اظهار داشت: در راستای بهبود فرایندهای زیست‌محیطی مطابق با استانداردهای روز و افزایش راندمان خطوط تولید، این پروژه مطابق مصوبه مدیریت شرکت اجرا شد و هم‌اکنون وارد مرحله راه‌اندازی (Commissioning)  شده است.

وی افزود: غبارگیر نخست از نوع Bag Filter با ظرفیت هوادهی ۹۲ هزار مترمکعب بر ساعت، در ناحیه شوت‌های تخلیه کامیون و نقاط اصلی تولید گردوغبار نصب شده و هدف آن کنترل انتشار گسترده ذرات در زمان تخلیه مواد اولیه و جلوگیری از پخش گردوغبار در فضای باز کارخانه است.

مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: غبارگیر دوم نیز با ظرفیت ۳۲ هزار مترمکعب بر ساعت در محدوده سرند و خطوط انتقال مواد نصب شده که نقش مهمی در جلوگیری از انتشار ذرات معلق ناشی از عملیات غربال‌گری و انتقال مواد ایفا می‌کند.

علی بابایی در تشریح وضعیت اجرایی پروژه گفت: طراحی و تأمین تجهیزات به‌طور کامل انجام شده، ساخت سازه‌ها و نصب تجهیزات به پیشرفت صددرصدی رسیده و نصب کانال‌های مکش، سیستم هوای فشرده، اتصالات الکتریکی، تابلوهای کنترل و سیستم مانیتورینگ نیز به‌طور کامل تکمیل شده است. همچنین آزمایش‌های اولیه بدون بار (Dry Test) انجام شده و پروژه در حال حاضر راه‌اندازی نهایی شده و در حال بهره‌برداری است.

وی با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی این طرح تصریح کرد: اجرای این پروژه در بهبود شاخص کیفیت هوا برای کارکنان و مناطق پیرامونی، جلوگیری از ته‌نشست غبار بر تجهیزات و سازه‌ها، رعایت الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست و افزایش سطح ایمنی و سلامت کارکنان نقش بسزایی دارد.

مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در خصوص هزینه‌های پروژه نیز بیان داشت: هزینه کل اجرای این پروژه به‌صورت EPC و بر اساس قرارداد شماره ۱۰۷۲۵۹ بالغ‌بر ۴۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان بوده است.

علی بابایی در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری کامل از این دو غبارگیر، انتظار می‌رود حداقل ۹۰ درصد از انتشار گردوغبار کاهش یابد، شرایط محیط کار به‌طور محسوسی بهبود پیدا کند، همچنین رضایتمندی و بهره‌وری همکاران و همچنین جایگاه زیست‌محیطی شرکت ارتقا یابد.

به گفته وی پروژه احداث دو دستگاه غبارگیر، یکی از مهم‌ترین اقدامات فولاد سفیددشت در مسیر تولید پاک، ایمن و پایدار به شمار می‌رود.

مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد سفیددشت خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مهم زیست‌محیطی فولاد سفیددشت، تصفیه‌خانه مرکزی است که با بهره‌برداری موفق از واحد پیش‌تصفیه، تصفیه‌خانه مرکزی نیز طی ماه‌های آتی به‌طور کامل آماده راه‌اندازی خواهد شد.

