تلاش دیگری از مدیرعامل فولاد اندیمشک برای پیشبرد پروژه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، پس از پیگیری‌های مکرر از سوی سهامداران، عام‌پروژه شدن طرح و پیشبرد فرآیندهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، این‌بار مدیرعامل این شرکت فولادی با حضور در نشستی مشترک با مدیران بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، راهکارهای مختلف تأمین مالی ارزی و تسریع در پیشرفت پروژه فولادسازی این مجتمع را بررسی کرد.

در این نشست، علاوه بر رضا شریفی و نمایندگان بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نماینده بانک تجارت، دکتر دلفانی نایب رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد حوزه مالی و بازرگانی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک نیز حضور داشتند.

گفتنی است؛ دو هفته پیش، اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندر امام به ارزش ۷۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شد که این اوراق، نخستین اوراق ارزی با مشارکت بانک تجارت به‌عنوان ضامن و عامل محسوب می‌شود.

پیش از این نیز مهندس سمیعی‌نژاد در جلسه‌ای با سهامداران شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، دستوراتی را در خصوص پرداخت حق‌السهم این شرکت‌ها که مجموع آن بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، صادر کرده بود.

همچنین مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، تکمیل فرآیندهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را در دستور کار مدیران این شرکت قرار داده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نماد این شرکت به‌زودی در تابلوی بورس مشاهده خواهد شد.

انتهای پیام/