حجت الله فیروزی نماینده شهرستان فسا در مجلس یازدهم و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
طرح انتقال اب از دریا نه تنها اقدامی فنی و صنعتی محسوب میشود بلکه گامی در جهت حفظ امنیت پایدار است
در گفتوگویی با حجتالله فیروزی، نماینده شهرستان فسا در مجلس یازدهم، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و عضو سابق ناظر مجلس بر شورای عالی معادن کشور، موضوع بحران منابع آبی و ضرورت انتقال آب از دریا به داخل کشور با تمرکز بر پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فیروزی وضعیت اقلیمی ایران را چنین تشریح کرد: کشور ما در زمره کشورهای کمبارش جهان قرار دارد، با میانگین بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ میلیمتر که نسبت به میانگین جهانی رقم بسیار پایینی است. بسیاری از رودخانههای ما فصلی هستند و تنها در زمستان و بهار آب دارند. از سوی دیگر، بخش عمده اقتصاد ایران متکی بر کشاورزی و صنایع آببر است؛ از صنایع مادر نظیر فولاد و پتروشیمی گرفته تا واحدهای صنعتی کوچکتر در سراسر کشور، همگی برای ادامه فعالیت نیازمند منابع پایدار آبیاند.
او افزود با رشد جمعیت از حدود ۳۵ میلیون نفر در دهه پنجاه شمسی به بیش از ۹۰ میلیون نفر امروز، میزان مصرف آب تقریباً سه برابر شده است، در حالی که بارشها نهتنها افزایش نیافته بلکه در سالهای اخیر با خشکسالیهای گسترده روبهرو بودهایم. به گفته او، این افزایش مصرف، چه در بخش خانگی و چه در صنعت و کشاورزی، کشور را به سمت بحران جدی منابع آب سوق داده است.
فیروزی تأکید کرد: در دهههای گذشته با ساخت سدهای متعدد در نقاط مختلف کشور، تلاش شد بخشی از مشکل ذخیرهسازی و مدیریت آب حل شود، اما اکنون با توجه به کاهش بارشها و فرسودگی شبکههای انتقال آب، نیازمند نگاه تازهای هستیم. حدود ۳۰ درصد آب در خطوط فرسوده شهری و بینشهری هدر میرود، و اصلاح این شبکهها باید به عنوان یکی از اولویتهای فوری دولت و وزارت نیرو دنبال شود.
ضرورت شیرینسازی و انتقال آب از دریا
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: ایران با داشتن سواحل گسترده در جنوب و شمال، ظرفیت بالایی برای شیرینسازی و انتقال آب دریا دارد. امروزه بیش از ۴۰ کشور جهان بیش از ۸۰٪ نیاز آبی خود را از طریق نمکزدایی تأمین میکنند؛ کشورهایی چون عربستان سعودی، عمان و کویت در این زمینه پیشگاماند. ما نیز باید با نگاه علمی و واقعگرایانه وارد این مسیر شویم، چراکه دیگر نمیتوان صرفاً منتظر نزولات آسمانی ماند.
فیروزی اضافه کرد در شرایط فعلی اقتصادی کشور که منابع مالی دولت محدود است، مشارکت صنایع بزرگ در این پروژهها نقش حیاتی دارد: واحدهای صنعتی و معدنی که خود مصرفکنندگان مستقیم آباند، میتوانند در سرمایهگذاری و اجرای طرحهای شیرینسازی و انتقال آب به دولت کمک کنند. هر قدر این مشارکت گستردهتر باشد، سرعت اجرای پروژهها افزایش خواهد یافت و بحران کمآبی در مناطق مرکزی کشور تا حدی کنترل میشود.
نقش فولاد مبارکه در پروژه ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی
فیروزی با اشاره به پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس گفت: یکی از پروژههای بسیار مهم و راهبردی کشور، طرح انتقال آب از خلیج فارس به استانهای مرکزی ایران از جمله اصفهان، کرمان، یزد است. این پروژه بهواسطه سرمایهگذاری و مشارکت صنایع بزرگ نظیر فولاد مبارکه اصفهان در حال اجراست و بخشهایی از آن به بهرهبرداری رسیده است. با توجه به بحران جدی آب در استان اصفهان، این طرح میتواند تحولی اساسی در تأمین آب صنعتی مردم منطقه ایجاد کند.
فیروزی در پایان تأکید کرد: پروژههایی مانند طرح انتقال آب از خلیج فارس توسط فولاد مبارکه، نه تنها اقدامی فنی و صنعتی محسوب میشوند بلکه گامهایی در جهت حفظ امنیت پایدار، توسعه اقتصادی، اشتغال، و ارتقای محیطزیست کشور هستند. اگر این روند با برنامهریزی دقیق و همکاری مردم و دولت ادامه یابد، ایران میتواند از بحران آب عبور کرده و به سمت توسعه متوازن پیش برود.