در گفتوگو با عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی ایران و مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه مطرح شد؛
سازه فولادی؛ میانبُر توسعه مسکن
سازههای فولادی با تکیهبر توان تولید داخلی به پشتوانه تولید فولاد مبارکه، امروز به سریعترین و قابلاعتمادترین مسیر توسعه مسکن در کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که میتواند زمان ساخت را به یکسوم کاهش دهد، کیفیت را ارتقا بخشد و با اتصال هوشمندانه بخش خصوصی و سیاستگذاران، چرخ صنعتیسازی مسکن را با شتابی بیسابقه به حرکت درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، احمد کرمیراد، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی ایران، در گفتوگو با ایراسین با اشاره به قدمت پنجاهساله صنعت فولاد کشور اظهار کرد: واقعیت این است که همزمان با توسعه تولید فولاد، صنایع زیردستی و پاییندستی فولاد نیز بهتناسب رشد کردهاند؛ بهگونهای که امروز ایران با تولید ۶ میلیون تن سازه فولادی، در قله تولید سازههای فولادی منطقه ایستاده است.
وی افزود: ایران نهتنها در حوزه تولید فولاد رتبه نخست منطقه را در اختیار دارد، بلکه در زمینه تولید سازههای فولادی نیز با فاصله قابلتوجه در جایگاه اول قرار گرفته است.
کرمیراد صنعتیسازی را یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت از این معضل دانست و گفت: یکی از روشهای اصلی صنعتیسازی و مدولارسازی، استفاده از سازههای فولادی است. اکنون در سراسر کشور بیش از ۵۰۰ کارخانه تولید سازه فولادی فعال است؛ کارخانههایی که هرکدام میتوانند به یک موتور محرک و یک کارگاه تولید مسکن تبدیل شوند.
تولیدکنندگان سازههای فلزی؛ بازوی اجرایی دولت در حل معضل مسکن
کرمیراد با اشاره به پشتوانه فولاد مبارکه و ظرفیتهای تولید این شرکت گفت: امروز ما بهعنوان تولیدکنندگان سازههای فلزی میتوانیم با اطمینان اعلام کنیم که قادریم بهعنوان بازوی اجرایی دولت، وزارت مسکن و شهرداریها در حل معضل مسکن و توسعه صنعتیسازی ایفای نقش کنیم.
وی با بیان اینکه حضور تولیدکنندگان سازههای فولادی در تصمیمگیریها و اتاقهای فکر سیاستگذاری تاکنون محدود بوده است، افزود: متأسفانه در کرسیهای تصمیمگیری حاکمیت و دولت، تولیدکنندگان دیده نشدهاند و شاید برنامهریزان و سیاستگذاران موضوع صنعتیسازی و سازههای فولادی را بهاندازه کافی جدی نگرفتهاند.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی ایران با اشاره به اقدامات خودجوش بخش خصوصی طی سه سال گذشته گفت: ما سه نمونه پروژه صنعتیسازی انجام دادهایم. ابتدا یک ساختمان هشتطبقه توسط شرکت ارکانسازه، زیرمجموعه انجمن، در ۱۳۰ روز بهصورت EPC کلید در دست ساخته شد. نمونه بعدی در ۷۵ روز تکمیل شد و اخیراً پروژهای برای پلیس و نیروی انتظامی شامل ۱۵۰۰ واحد در ۱۹۰ روز اجرا شده است. چنین رکوردی در جهان بینظیر است و تنها با استفاده از سازههای فولادی و روشهای صنعتی ممکن شده است.
نقش مکمل انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی ایران و فولاد مبارکه
کرمیراد به ضرورت حمایت بیشتر از سازههای فولادی اشاره کرد و گفت: یکی از مسیرهای اصلی حمایت، ورود به شاکله نظاممهندسی و نظام توسعه مسکن است تا مشوقها ایجاد و فرهنگ استفاده از سازههای فولادی در میان مردم ترویج شود. هنوز بسیاری تصور نادرستی دارند و فکر میکنند سازههای فلزی محکمتر یا اقتصادیتر نیستند، درحالیکه بر اساس مدلسازیهای مهندسی و اقتصادی، این روش میتواند بهصورت عمومی تبلیغ شود و آگاهی عمومی و مسئولین در این زمینه افزایش یابد.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان سازههای فولادی ایران با اشاره به نقش مکمل این انجمن و فولاد مبارکه در زنجیره تأمین فولاد کشور گفت: در این زنجیره، یک ضلع سوم نیز وجود دارد که باید برای ایجاد تقاضا وارد عمل شود و متأسفانه این همکاری براساس سیاستگذاریهای موجود، هنوز به شکل مطلوب محقق نشده است. مسئله اصلی امروز این است که وزارت مسکن، دولت و شهرداریها باید بهصورت جدی پای کار بیایند.
کرمیراد با اشاره به نمونه همکاری موفق بخش خصوصی و حاکمیت بیان کرد: مدل ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی نمونهای روشن از این همافزایی است. این مدل توسعه حتی قابلتعمیم به کشورهای همسایه نیز هست. بههرحال، به دلیل هزینههای بالای حملونقل و فاصله زیاد، رقبایی مانند چین و هند قادر نیستند در حوزه سازههای فولادی با ما و زنجیره بالادستی ما در صنعت فولاد رقابت کنند و این یک مزیت بزرگ برای ایران است.
ظرفیت ارزآوری ۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور
کرمیراد گفت: در گام نخست، این حوزه قادر است سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کند و اشتغال گستردهای را نیز به همراه داشته باشد. این پتانسیل باید در بودجه و سیاستگذاریهای اقتصادی و صنعتی دولت بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه:
اختصاص ۴۰ درصد از تولید و فروش فولاد مبارکه به صنعت ساختمان
مجید فخاری، مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه نیز در همین خصوص با بیان اینکه این شرکت از ابتدای بهرهبرداری بهعنوان تأمینکننده اصلی فولاد موردنیاز صنعت ساختمان کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از تولید و فروش فولاد مبارکه به صنعت ساختمان اختصاص دارد.
وی افزود: صنعت ساختمان شامل بخشهای مختلفی مانند لوله و پروفیل ساختمانی و همچنین سازههای و اسکلت فلزی است. سهم فروش و تولید فولاد مبارکه در بخش سازههای فولادی حدود ۶ درصد است. بااینحال، این بخش از صنعت ساختمان که بهجای سازههای بتونی از سازههای فلزی و اسکلت فلزی استفاده میکند، پتانسیل رشد قابلتوجهی دارد.
توسعه محصول و پاسخ به نیاز صنعت سازههای فلزی
فخاری گفت: با توجه به پتانسیلهای موجود و طرحهای توسعهای مانند نورد گرم ۲ و توسعه خطوط گالوانیزه، در حال حاضر انواع ورقهای فولادی را تا ضخامت ۱۶ میلیمتر تولید میکنیم و تا سال آینده با راهاندازی این طرحها قادر خواهیم بود تا ضخامت ۲۵.۴ میلیمتر را تأمین کنیم. فولاد مبارکه میتواند سبد کامل نیاز صنعت سازههای فلزی را تأمین کند.
فولاد مبارکه؛ تأمینکننده سبد کامل نیاز سازههای فلزی کشور
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: سالانه حدود ۶ میلیون تن ورق فولادی و حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن مقاطع طویل در پروژههای ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرد. این مصرف شامل سازههای بتنی، انبوهسازی، پروژههای صنعتی و سازههای مسکونی است.
وی افزود: متأسفانه در سازههای مسکونی بیش از ۹۰ درصد سازهها بتنی است و این فرهنگ سنتی، ذائقهای و ریشهدار در ساختوسازها وجود دارد. درحالیکه در دنیا، سازههای فلزی جایگاه ویژهای یافتهاند و مزایایی همچون سرعت بالای ساخت و رعایت ملاحظات محیطزیستی را فراهم میکنند. فولاد مادهای کاملاً قابل بازیافت است، درحالیکه بتن و سازههای بتنی قابلیت بازگشت به محیطزیست را ندارند. با توجه به بحران آب در کشور، استفاده از سازههای فلزی میتواند وزن سازه را کاهش و استحکام آن را افزایش دهد و مصرف آب را هم به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه گفت: ما هیچ مشکلی در تأمین متریال موردنیاز سازندگان نداریم و میتوانیم سبد کاملی از محصولات مطابق استانداردهای روز دنیا ارائه کنیم.
مدیر برنامهریزی فروش و حمل محصولات گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: همانطور که تاکنون در کنار فعالان صنعت ساختمان بودهایم، از این پس نیز این همراهی ادامه خواهد داشت. در طرحهای توسعهای فولاد مبارکه، صنعت ساختمان و توسعه ساختوساز بهعنوان یکی از بازارهای هدف اصلی تعریف شده است.