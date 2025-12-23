خبرگزاری کار ایران
دیدار سفیر بلاروس در ایران با مدیرعامل هلدینگ هپکو/ گام بلند در مسیر عملیاتی‌سازی همکاری‌های صنعتی مشترک

در پی تقویت روابط صنعتی ایران و بلاروس، سفیر مینسک از توان مهندسی هپکو تقدیر کرد و بر حمایت کشورش از تسریع پروژه‌های مشترک و توسعه صادرات تجهیزات سنگین ایران به اوراسیا تأکید نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هپکو؛ در جریان تقویت همکاری‌های صنعتی و توسعه روابط اقتصادی ایران و بلاروس، دیمیتری کالتسوف  سفیر جمهوری بلاروس در ایران  با حضور در دفتر مرکزی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، در جریان آخرین توانمندی‌ها و دستاوردهای این شرکت قرار گرفت و با مدیران ارشد هلدینگ به گفت‌وگو نشست.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، طرفین نشست ضمن بررسی ظرفیت‌های مشترک، مفاد تفاهم‌نامه‌های قبلی میان هپکو و شرکت‌های مطرح بلاروس را مرور کرده و بر تسریع در عملیاتی‌سازی پروژه‌های مشترک صنعتی و معدنی تأکید کردند.

دیمیتری کالتسوف در این دیدار با تمجید از توان مهندسی و تولیدی شرکت هپکو، آمادگی کشورش را برای حمایت از اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه صادرات تجهیزات ایرانی به بازار اوراسیا اعلام کرد.

این نشست در ادامه مسیر دیپلماسی صنعتی و توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه ماشین‌آلات سنگین، گامی مهم در تحقق اهداف صادرات‌محور و تقویت تولید ملی خواهد بود.

در پایان جلسه، توافق شد تا جلسات تخصصی فنی و اجرایی بین دو طرف در هفته‌های آینده برگزار و مسیر اجرایی تفاهم‌ها با سرعت پیگیری شود.

انتهای پیام/
