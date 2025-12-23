مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد مبارکه تصریح کرد:
مهمترین دغدغه؛ رقابتپذیری و بهرهوری بالاتر
جلسه افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد مبارکه روز دوشنبه 1 دی ماه سال 1404 با حضور مدیر عامل گروه فولاد مبارکه، معاونان و مدیران شرکت و ارزیابان این جایزه در محل برگزاری جلسات کمیته مدیریت این شرکت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این جلسه سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه در بیاناتی گفت: از نگاه من مجموعه جایزه ملی تعالی سازمانی، یک ابزار تحولآفرین و قدرتمند برای آینده است به همین دلیل است که از حدود بیش از 20 سال قبل از سوی متولیان امر در مدیریت مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور این الگو که از مدل های پیشرفته دنیاست الگو برداری شد که به نظر میرسد مفید بوده و خوشبختانه الان در کشور نهادینه شده است.
همسویی و شفافیت بیشتر و بهتر در جهتگیریهای سازمانی
وی تصریح کرد: این که ما بتوانیم در چند جایزه و استاندارد مطرح جهانی شرکت کنیم بهطورقطع ارتقای سازمان را در پی خواهد داشت؛ فلذا به همه معاونان و مدیران سازمان نیز تأکید کردهام که موضوع جایزه ملی تعالی سازمانی برای ما جدی است و از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا رسیدن به بالاترین سطح جایزه از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما مهمتر از آن حسی است که سازمان را دائماً در مسیر تعالی رهنمون میسازد. ضمن این که باید توجه داشته باشیم که اگر این استانداردها را در سازمان ساری و جاری کنیم و بر آنها تمرکز داشته باشیم بهخودیخود در قالب یک مدل جهانی و استاندارد، بسیاری از رویهها و رهبری آگاهانه در سازمان شکل میگیرد. کارکنان آگاهتر میشوند و در جهتگیریهای سازمانی همسویی و شفافیت بیشتر و بهتری حاصل میشود.
زرندی با تأکید بر این که دغدغه جدی مادر از این برهه به بعد موضوعات رقابتپذیری و بهرهوریهای بالاتر است تصریح کرد: به همین سبب الگوهای مدل تعالی سازمان EFQM میتواند بسیار در این مسیر کارگشا و یاریدهنده باشد در این فرایند اینکه همه اجزای سازمان متعهد به تحقق اهداف سازمان باشند، میتواند مؤثر باشد.
تحقق اهداف سازمان با رویکرد برنامهمحوری
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه معتقد است فولاد مبارکه سازمانی بزرگ و متعالی است و در مسیر تعادلی در حال حرکت است. در ادوار مختلف به همت مدیران و کارکنان متعددی زحمات فراوانی در این مسیر کشیده شده است. در تکمیل و ادامه این مسیر نخستین موضوعی که مطرح کردهایم حرکت در مسیر نگاه به آینده فولاد است اگرچه در کشور و برخی شاخصهای جهانی و به لحاظ رتبهبندی از رنکینگ مناسبی برخورداریم ولی اگر بخواهیم همچنان در بازارهای جهانی حضور موفق داشته باشیم باید بدانیم در نگاه به فولاد آینده چه برنامههایی داریم. به همین منظور ضمن حضور در این جایزه برای هریک از معاونتها استراتژیها برای سال 1410 شفاف سازی، بازنگری و برنامه ریزی شده اند به شدت اعتقاد دارم که رویکرد برنامه محوری می تواند در تحقق اهداف سازمان مؤثر باشد.
وی با اشاره به شش جهتگیری فولاد مبارکه از جمله فولاد سبز، اقتصاد چرخشی و پایداری و حرکت در مسیر نوآوری و تحول دیجیتال و تولید فولادهای با ارزش افزوده بالاتر گفت: به طور قطع باید برای تحق این شش محور تلاش کنیم در غیر این صورت از چرخه رقابت باز خواهیم ماند. به شدت معتقدیم زنده ماندن ما در کورس رقابت به تحقق همین استراتژی ها بستگی دارد.
زرندی از به بار نشستن بهموقع هرچه سریعتر پروژههای توسعه فولاد مبارکه از جمله پروژههای اولویتدار بهعنوان یکی دیگر از راهبردهای فولاد مبارکه در مسیر تعالی یاد و اضافه کرد: امید داریم بتوانیم بهبودهایی را حاصل کنیم و با برخی بازطراحیها در ابعاد مختلف مسیر بهبود را با سرعت هرچه بهتری طی کنیم.
تلاش کردهایم که نگاهمان به سمت جلو باشد
وی با بیان این که هریک از مدیران و کارکنان فولاد مبارکه میتوانند بهعنوان یک رهبر در این اکوسیستم نوآوری فعالیت مؤثر داشته باشند گفت: در واقع ما مجموعه فولاد را بهعنوان راهبر در اکوسیستم نوآوری صنعت کشور میبینیم در این مسیر وظیفهای فراتر از تولید در همه حوزههای برای خود تعریف کردهایم همچنان که کارهای ارزشمندی حوزههای زیستمحیطی، انتقال آب و احداث نیروگاههای متعدد برای تولید انرژی پایدار در این شرایط سخت جهانی فولاد و اختلاف نرخ دلار و افزایش بهای انرژی انجام دادهایم. تلاش کردهایم که نگاهمان به سمت جلو باشد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه سال 1404 را سال سختی دانست و گفت: با طرح های توسعه و مجموعه اقداماتی که امسال توانستیم انجام دهیم تلاش کردهایم تا شرایط برای ادامه فعالیت درسال 1405 را تسهیل نمائیم و با حضوی فعال تر دربازارهای داخلی و به ویژه بین المللی ارزش افزوده بیشتری را برای شرکت، سهامداران و سایر ذی نفعان رقم بزنیم.
زرندی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات ارزیابان اظهار امیدواری کرد در جریان هفت روزی که ارزیابان شرکت را در مسیر جایزه ملی تعالی ارزیابی میکنند، امیدواریم با همکاری همه معاونت و کارکنان شرایط بهبود وضعیت سازمان و جهان تراز شدن هرچه بیشتر آن فراهم گردد.