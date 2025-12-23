مفاهیم تعالی سازمانی باید در فرآیندهای فولاد هرمزگان جاری شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در این جلسه گفت: تعالی سازمانی زمانی ارزشمند است که آثار آن در عمل دیده شود و هدف فولاد هرمزگان صرفا کسب تندیس و عنوان نیست، بلکه تلاش شده است مفاهیم تعالی به‌صورت اجرایی و واقعی در فرآیندهای سازمان جاری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما نباید صرفا دریافت جایزه یا تندیس باشد. اطمینان دارم که همکاران تلاش کرده‌اند از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری، تمامی الزامات و مفاهیم تعالی را به‌صورت اجرایی و عملیاتی در مجموعه ساری و جاری کنند.

رحیم تاکید کرد: ارزیابان هنگام انجام فرآیند ارزیابی، ضمن پایبندی به پروتکل‌ها و چارچوب‌های تخصصی خود، دقت نظر کافی در بررسی‌ها و ارزیابی‌ها داشته باشند. از آنجا که به‌عنوان ارزیابانی خارج از مجموعه، سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهید، خروجی این فرآیند می‌تواند برای سازمان بسیار ارزشمند و مفید باشد.

فرزام خانبابایی ارزیاب ارشد مرکز جایزه ملی تعالی سازمانی نیز در این جلسه اظهار کرد: کسب سه تندیس بلورین با افزایش امتیاز توسط فولاد هرمزگان نشان‌دهنده استمرار بهبودها در این شرکت و توجه مداوم به مفاهیم تعالی است.

وی افزود: برگزاری جایزه ملی تعالی سه هدف را دنبال می‌کند. نخست اینکه سازمان‌ها تشویق به انجام خودارزیابی شوند و بر اساس آن، برنامه‌های بهبود را شناسایی کنند و به صورت مستمر گام‌هایی را در راستای بهبود بردارند. از سال 1399 تاکنون شرکت فولاد هرمزگان رکوردها، افتخارات و دستاوردهای متعددی را داشته است که این امر نشان از استمرار فرایندهای بهبود از سال‌های گذشته را دارد که در مسیر تعالی این شرکت ترسیم شده بوند.

لازم به توضیح است که مدل ملی تعالی سازمانی در ویرایش 1404 در بیشتر موارد مطابق با مدل قبلی بوده و از دو بخش توانمندسازها و نتایج تشکیل شده و شامل هفت معیار رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت‌ها، مشتریان، عملیات و نتایج، همچنین 27 زیرمعیار است. شرکت فولاد هرمزگان طی سال‌های گذشته با شرکت در این فرایند، توانسته سه بار تندیس بلورین را کسب کند.

بیست و هشتم بهمن ماه امسال، بیست و سومین دوره همایش جایزه ملی تعالی سازمانی، همانند سال‌های گذشته به منظور معرفی شرکت‌های سرآمد برگزار خواهد شد.