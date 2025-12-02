گامهای کلیدی در مسیر راهاندازی پروژه آهن اسفنجی گهرزمین
مدیر پروژه گهرزمین: استارت فنهای کلیدی، پروژه آهن اسفنجی بردسیر را تسریع کرد و آن را به راهاندازی نهایی نزدیک ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، بهروز شاهمحمدی، مدیر پروژه کارخانههای احیای بردسیر، استارت فن آگزیلاری و دایلوشن را از اقدامات اساسی و تعیینکننده در روند راهاندازی واحد آهن اسفنجی این شرکت عنوان کرد.
مدیر پروژه کارخانههای احیای بردسیر تأکید کرد: استارت موفق فن آگزیلاری نقطهای مهم در فرآیند راهاندازی است. با راهاندازی کامل این تجهیز، جریان پایدار و مطمئن هوای فرعی در سیستم برقرار شده و بهواسطه آن، شرایط لازم برای آمادهسازی و استارت مشعلهای فرعی (Auxiliary Burner) نیز فراهم گردیده است. به این ترتیب، سیستم آمادگی نسبی برای ورود به مراحل بعدی راهاندازی را دارد.
شاهمحمدی درباره سایر اقدامات تکمیلی نیز افزود: در ادامه این فرآیند، مرحله نخست عملیات Blowing خطوط هوا با موفقیت اجرا شد. این عملیات نقش کلیدی در پاکسازی، ایمنسازی و آمادهسازی مسیرهای هوایی پیش از آغاز استارتهای بعدی دارد و یکی از مراحل مهم پیشبرنده پروژه محسوب میشود.
مدیر پروژه کارخانههای احیای بردسیر خاطرنشان کرد:استارت این فنها گامی عملیاتی، مؤثر و بسیار مهم است که پروژه را به مرحله راهاندازی نهایی نزدیکتر میکند و مسیر تکمیل فرآیندهای بهرهبرداری را تسریع خواهد کرد.