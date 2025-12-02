مدیرعامل ایمپاسکو و مدیران ایمیدرو در گهرزمین؛
بررسی میدانی عملیات استخراج
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، زارع، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، بههمراه ادیبفرد، معاونت اکتشاف و بهرهبرداری این شرکت، و جمعی از مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) روز سهشنبه ۱۱ آذرماه با حضور در مجموعه گهرزمین، از بخشهای مختلف معدن و فعالیتهای در حال اجرا بازدید کردند.
در این بازدید که با استقبال و همراهی علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، انجام شد، توضیحاتی درباره وضعیت جاری فعالیتها و ظرفیتهای تولیدی مجموعه ارائه شد و مدیرعامل گهرزمین بر آمادگی کامل شرکت برای تحقق اهداف برنامهریزیشده تأکید کرد.
در ادامه این بازدید میدانى، فتحی، معاون بهرهبرداری و مدیر مجتمع شرکت گهرزمین گزارشی از روند عملیات تولید و استخراج ارائه کرد و ضمن تشریح نقش محوری گهرزمین در تأمین خوراک زنجیره فولاد کشور، بر اهمیت مدیریت بهرهبرداری علمی و نظارت مستمر بر فرآیندهای تولید تأکید نمود.
غیاثی، مدیر امور معدن به تشریح ابعاد فنی و مهندسی عملیات استخراج پرداخت و با اشاره به ظرفیت و اهمیت ملی این ذخیره عظیم اظهار داشت: معدن گهرزمین بهعنوان بزرگترین معدن سنگآهن روباز خاورمیانه، سالانه ظرفیت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن استخراج دارد که این میزان، ۲۰ تا ۲۵ درصد خوراک زنجیره فولاد کشور را تأمین میکند.
مدیر امور معدن شرکت، بهرهبرداری صیانتی و مبتنی بر مهندسی روز را لازمه پایداری این ذخیره دانست و افزود: در حوزه پایش پایداری دیوارهها، از یکی از پیشرفتهترین سامانههای مانیتورینگ استفاده میکنیم که نقش مهمی در افزایش ایمنی و استمرار عملیات استخراج دارد.
در پایان بازدید، زارع، ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، بر نقش حیاتی گهرزمین در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی کشور تأکید کردند و استمرار توسعه مبتنی بر دانش فنی و مدیریت مهندسی را ضروری دانستند.