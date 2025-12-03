بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به همراه طالبی استاندار کرمان ظهر روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه در جریان سفر دو روزه خود به استان کرمان و حضور در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان، از غرفه فناوری اطلاعات شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین بازدید کرد.

در این بازدید، مهاجرانى مدیر فناوری ارتباطات، اطلاعات و هوشمندسازی شرکت گهرزمین، گزارشی جامع از وضعیت موجود، چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو در حوزه تحول دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، امنیت سایبری و پروژه‌های در دست اجرا ارائه داد.

مهاجرانى با اشاره به چالش‌های موجود در زیرساخت‌های ارتباطی از جمله فیبر نوری، پایداری شبکه و الزامات امنیتی پروژه معدن مس زاهدان، بر ضرورت حمایت و توجه وزارت ارتباطات برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های حیاتی شرکت تأکید کرد.

مدیر فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، توسعه شبکه پنجم ارتباطی در حوزه صنعتی و عملیاتی منطقه گل‌گهر را یکی از نیازهای اصلی برای تحقق اهداف تحول دیجیتال و هوشمندسازی دانست و بر ایجاد زیرساخت‌هایی پایدار، ایمن و متناسب با جایگاه صنعتی منطقه تأکید نمود و خواستار برنامه ویژه وزیر ارتباطات در این خصوص شد.

در بخش دیگری از این بازدید، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با اعلام آمادگی برای همکاری با شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، بر ارائه راهکارهای پایدار و امن، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فیبری این شرکت و همچنین حمایت از پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی در حال توسعه به ویژه در حوزه زاهدان تأکید کرد.

