میدکو؛ پیشران در توسعه صنعتی و معدنی کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه-میدکو، امروز دیگر تنها یک هلدینگ صنعتی نیست؛ نماد بلوغ بخش‌خصوصی در عرصه تولید، مدیریت منابع و بومی‌سازی فناوری است. این مجموعه که با سوددهی پایدار و توسعه متوازن در بخش معدن، فولاد، مس، زغال‌سنگ و انرژی شناخته می‌شود، اکنون یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران به شمار می‌آید.

میدکو در آغاز راه با هدف تکمیل زنجیره ارزش معدن تا فلز شکل گرفت؛ تفکری که از همان ابتدا رویکردی متفاوت نسبت به فعالیت‌های سنتی معدنی داشت. نگاه راهبردی این شرکت بر ایجاد حلقه‌ای پیوسته از اکتشاف تا فرآوری بنا شده بود. حلقه‌ای که امروز در قالب بیش از ده‌ها شرکت زیرمجموعه فعال، از استخراج زغال‌سنگ و مس گرفته تا تولید فولاد و منیزیم به‌صورت منسجم فعالیت می‌کند.

این مدل مدیریت زنجیره‌ای، موجب شده است که میدکو علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، بتواند اثربخشی اقتصادی پروژه‌ها را به بالاترین سطح برساند و ایمنی مالی خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کند. در نتیجه، امروز میدکو به یکی از معدود هلدینگ‌هایی تبدیل شده که توانسته است در شرایط رکود جهانی فولاد و معدن، رشد مثبت تولید و سودآوری را حفظ کند.

سرمایه‌گذاری ملی با رویکرد مردمی

یکی از جنبه‌های قابل دفاع در عملکرد میدکو، نحوه تأمین مالی پروژه‌هاست. این شرکت در سال‌های اخیر توانسته است بدون تکیه صرف بر تسهیلات بانکی، سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کند.

در سال گذشته با افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، رقمی معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق بورس جذب شد تا پروژه‌های توسعه‌ای در فولاد و صنایع معدنی شتاب بگیرند.

همچنین میدکو با عرضه موفق شرکت‌های فرعی مانند «فولاد سیرجان ایرانیان» و ورود «فولاد زرند ایرانیان» به بازار سرمایه، توانسته است الگویی تازه از مشارکت عمومی در پروژه‌های صنعتی ارائه دهد. این رویکرد، نشان‌دهنده اعتماد بازار نسبت به مدیریت شفاف و عملکرد قابل اتکاء مجموعه میدکو است؛ اعتماد کمیابی که به‌دست‌آوردن آن در فضای اقتصادی امروز کار آسانی نیست.

محور استراتژیک در بلوک توسعه میدکو

یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای هلدینگ میدکو، راه‌اندازی واحد تولید شمش منیزیم برای نخستین بار در کشور است؛ محصولی که از لحاظ فنی و اقتصادی در سطح جهانی رقابت می‌کند. این موفقیت نه‌تنها مرزهای فناوری معدنی ایران را جابه‌جا کرده، بلکه مسیر استقلال صنعتی کشور در تولید فلزات خاص را هموار ساخته است.

در بخش فولاد نیز شرکت فولاد زرند ایرانیان به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی میدکو، با ظرفیت ماهانه حدود صد هزار تن شمش فولاد فعالیت می‌کند و توانسته است جایگاه پایدار خود را در بازار داخلی تثبیت کند. تأمین مطمئن زغال‌سنگ از معادن داخلی و بهره‌گیری از مدل مصرف پایین انرژی نیز به این پایداری کمک کرده و آن را به یکی از کارآمدترین واحدهای فولادی کشور تبدیل کرده است.

الگوی مدیریت پایدار در برابر چالش‌های ملی

میدکو با مدیریت هوشمندانه توانسته است در مقابل چالش‌های انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های زنجیره فولاد، راه‌حل‌های عملی ارائه دهد.

علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل مجموعه میدکو، بارها بر ضرورت اتحاد فولادسازان در تأمین انرژی و خدمات لجستیک تأکید کرده است. پیشنهاد او درباره ایجاد شبکه حمل‌ونقل مشترک میان شرکت‌های فولادی برای کاهش هزینه‌ها، اکنون در حال بررسی در انجمن فولاد ایران است؛ حرکتی که اگر اجرا شود، می‌تواند اثر قابل‌توجهی در افزایش رقابت‌پذیری صنعت ایجاد کند.

از منظر انرژی نیز واحدهای زیرمجموعه میدکو به‌صورت هدفمند، به سمت بهینه‌سازی مصرف برق و گاز حرکت کرده‌اند. کاهش وابستگی به شبکه دولتی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در چند پروژه آزمایشی از دیگر گام‌های بلند این شرکت در راستای توسعه سبز است.

آینده؛ مسیر بین‌المللی برند میدکو

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هلدینگ میدکو اکنون نه‌تنها در سطح ملی بلکه در منطقه خاورمیانه می‌تواند نقشی قابل رقابت ایفاء کند. زنجیره کامل تولید از معدن تا فلز، قدرت مالی مستحکم و مدیریت مبتنی بر سرمایه انسانی متخصص، سه مؤلفه هستند که این مجموعه را به یکی از بازیگران اصلی صنعت سنگین کشور تبدیل کرده‌اند.

حمایت از چنین شرکت‌هایی، در واقع حمایت از اقتصاد مولد و دانش‌بنیان ایران است؛ اقتصادی که پایه رشدش بر تولید، صادرات و فناوری استوار است. میدکو امروز نماد اعتماد به توان مهندسان و مدیران ایرانی است و هر گام این شرکت، به‌معنای یک قدم رو به جلو برای خودکفایی صنعتی کشور خواهد بود.

