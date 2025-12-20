پیشرفت ۳۱.۴ درصدی طرح ملی فولاد اقلید پارس/ ایجاد ۱۳۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم با اجرای طرح توسعه معادن و فلزات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هلدینگ ومعادن؛ درجمع اصحاب رسانه، مهدی شیرگیر مدیرعامل شرکت فولاد اقلید پارس، گزارشی جامع از روند اجرای این طرح ملی ارائه کرد و گفت: این پروژه که در فهرست ۴۸ طرح پیشران کشور قرار دارد، تاکنون ۳۱.۴ درصد پیشرفت داشته و با وجود برخی محدودیت‌های مالی و اجرایی، مسیر توسعه آن با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیگیری است.

پیشرفت پروژه و بازنگری در زمانبندی راه‌اندازی

شیرگیر با اشاره به اینکه برنامه اولیه بهره‌برداری، تیرماه ۱۴۰۴ بود، افزود: با توجه به محدودیت های مالی و چالش‌های موجود، زمان‌بندی اجرای پروژه مورد بازنگری قرار گرفت و بر اساس برنامه اصلاح‌شده، بهمن‌ماه ۱۴۰۶ موعد راه‌اندازی پیش‌بینی می‌شود.

وی تأکید کرد که هماهنگی مستمر با سهامداران، نقشی تعیین‌کننده در بازگشت پروژه به مسیر زمان‌بندی دارد.

سهامداران و فناوری مورد استفاده

مدیرعامل فولاد اقلید پارس با اشاره به ترکیب سهامداران گفت: این پروژه با مشارکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات و دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) در حال اجراست.

وی بهره‌گیری از تکنولوژی MIDREX با روش احیا مستقیم را از مزایای کلیدی این طرح عنوان کرد و افزود: کاربرد این تکنولوژی سبب افزایش راندمان تولید، کاهش آلایندگی، زیست محیطی و مصرف انرژی خواهد شد و از پرکاربردترین روش های مورد توجه در جهان می باشد.

موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌های در حال اجرا

مدیرعامل فولاد اقلید پارس با اشاره به مزایای جغرافیایی طرح گفت: قرارگیری پروژه در کریدور 4 استان فارس، یزد، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، دسترسی مناسب به مواد اولیه و بازار مصرف را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: جاده اختصاصی پروژه در سال گذشته به بهره برداری رسیده است و بر اساس ارزیابی ها و مطالعات، اقدامات لازم برای اتصال پروژه به محور ریلی شیراز – اصفهان در حال انجام است مسیری که خط اصلی آن از فاصله هفت کیلومتری پروژه عبور می کند.

به گفته وی پست برق اختصاصی با ۵۱ درصد پیشرفت در حال اجراست، و قرارداد احداث تصفیه‌خانه با شرکت آبفای استان فارس در حال نهایی شدن است.

اثرات گسترده اقتصادی و اجتماعی

شیرگیر این طرح را محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان اقلید توصیف کرد و گفت اجرای آن به‌طور مستقیم ۳۰۰ فرصت شغلی و به‌صورت غیرمستقیم حدود ۱۰۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: با شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی، این ظرفیت قابل افزایش است و می‌تواند تحولی پایدار در زمینه اشتغال منطقه ایجاد نماید.

برنامه ریزی برای توسعه نیروی انسانی بومی

شیرگیر با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروهای محلی گفت: استراتژی ما، حداکثر استفاده از نیروی انسانی بومی است. در همین راستا، برنامه‌های آموزشی و مهارتی برای توسعه نیروهای متخصص و توانمند سازی نیرو های محلی در دستور کار قرار دارد تا نیازهای آینده صنعت در منطقه به‌صورت پایدار تأمین شود.

نقش رسانه در پیشبرد پروژه

مدیر عامل فولاد اقلید پاس در پایان با قدردانی از سهامداران گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه می‌توانند در پیشبرد اهداف پروژه نقش مهمی ایفا کنند. همراهی مردم زمانی شکل می‌گیرد که رسانه‌ها نقش اجتماعی خود را به‌درستی انجام دهند.

وی در پایان گفت: شرکت فولاد اقلید پارس از همکاری تمامی تولیدکنندگان داخلی صنعت فولاد کشور، به‌ویژه فعالان استان فارس، برای تکمیل و توسعه زنجیره ارزش استقبال می‌کند.

