فولاد هرمزگان بحران بارندگیهای شدید را در محیط شرکت مدیریت کرد
سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان اعلام کرد: در پی هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارندگیهای شدید، کمیته بحران فولاد هرمزگان فعال و با اجرای تمهیدات پیشگیرانه، ایمنی نیروی انسانی و پایداری فعالیتها بهطور کامل مدیریت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در پی بارندگیهای شدید و هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان و استانداری، شرکت فولاد هرمزگان، با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و تصمیمات بهموقع، بحران ناشی از شرایط جوی اخیر را بهصورت مؤثر مدیریت کرد.
محمد فراهانی، سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به آمادگی این شرکت در مواجهه با بارندگیهای شدید اعلام کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در بازه زمانی سهشنبه تا جمعه هفتهای که گذشت، کمیته مدیریت بحران شرکت فولاد هرمزگان با حضور همه اعضا تشکیل شد و سناریوهای لازم برای حفظ ایمنی کارکنان و پایداری فعالیتها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این اقدامات در چارچوب مدیریت یکپارچه بحران و با هدایت کمیته مدیریت بحران در فولاد هرمزگان انجام شد و اولویت اصلی، صیانت از جان کارکنان و پیشگیری از بروز خسارتهای احتمالی بود. در همین راستا، تعطیلی بخشی از فعالیتها و عدم حضور برخی کارکنان در محل کار بهعنوان یکی از تدابیر مهم برای حفظ سلامت نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست مدیریت روابط عمومی فولاد هرمزگان با اشاره به اقدامات اجرایی شرکت اظهار داشت: پیش از آغاز بارندگیها، عملیات کانالکشی و هدایت آبهای سطحی در معابر داخلی شرکت، لایروبی خورها و کانالهای موجود و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه سریع آب انجام شده بود تا در صورت شدت گرفتن بارشها، از آبگرفتگی و اختلال در تردد جلوگیری شود.
فراهانی همچنین از برقراری سرویسهای اضطراری برای خروج ایمن کارکنانی که در محل حضور داشتند خبر داد و تأکید کرد: این سرویسها با هدف کاهش ریسکهای احتمالی و تسهیل تردد در شرایط بحرانی پیشبینی و اجرا شد.
به گفته وی، هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی همچون خدمات شهری، خدمات فنی و پشتیبانی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، حراست، فولادسازی، احیا مستقیم و دیگر واحدهای شرکت که 72 ساعت از آغاز بارندگی در شرکت مشغول به فعالیت بودند، باعث شد مدیریت این شرایط بدون حادثه جدی انجام شود و فولاد هرمزگان بار دیگر توانمندی خود را در مواجهه با بحرانهای پیشبینینشده به نمایش بگذارد.