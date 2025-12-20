پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی مدیریت بحران بارندگی و سیل؛ همدلی کارکنان مانع بروز خسارت شد
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با صدور پیامی، از همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش کارکنان این شرکت در مدیریت بحران ناشی از بارندگیهای اخیر استان هرمزگان قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پی بارندگی و مدیریت بحران ناشی از آن پیامی به واحدها صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:
همکاران گرامی با سلام
در پی نزول رحمت الهی و بارندگیهای اخیر در استان هرمزگان ، شاهد همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش مثالزدنی کارکنان واحدهای مختلف شرکت بودیم که با برنامهریزی دقیق، اقدام بهموقع و عملیات اجرایی منسجم، مسئولانه پای کار فولاد هرمزگان بودند و مانع از بروز خسارات احتمالی به کارخانه شدند و زمینه تداوم ایمن و پایدار تولید را فراهم کردند.
این همراهی و حضور مؤثر، جلوهای روشن از تعهد سازمانی، روحیه کار تیمی و جهادی و تعلق خاطر شما به فولاد هرمزگان است که در شرایط حساس، بیش از پیش ارزش و اهمیت خود را نشان میدهد.
اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه از تلاشهای همه شما همکاران عزیز، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندیتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
با احترام
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان