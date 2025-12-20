پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی مدیریت بحران بارندگی و سیل؛ همدلی کارکنان مانع بروز خسارت شد

همکاران گرامی با سلام

در پی نزول رحمت الهی و بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان ، شاهد همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش مثال‌زدنی کارکنان واحدهای مختلف شرکت بودیم که با برنامه‌ریزی دقیق، اقدام به‌موقع و عملیات اجرایی منسجم، مسئولانه پای کار فولاد هرمزگان بودند و مانع از بروز خسارات احتمالی به کارخانه شدند و زمینه تداوم ایمن و پایدار تولید را فراهم کردند.

این همراهی و حضور مؤثر، جلوه‌ای روشن از تعهد سازمانی، روحیه کار تیمی و جهادی و تعلق خاطر شما به فولاد هرمزگان است که در شرایط حساس، بیش از پیش ارزش و اهمیت خود را نشان می‌دهد.

اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های همه شما همکاران عزیز، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی‌تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

با احترام

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان