خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی مدیریت بحران بارندگی و سیل؛ همدلی کارکنان مانع بروز خسارت شد

پیام مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی مدیریت بحران بارندگی و سیل؛ همدلی کارکنان مانع بروز خسارت شد
کد خبر : 1730263
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با صدور پیامی، از همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش کارکنان این شرکت در مدیریت بحران ناشی از بارندگی‌های اخیر استان هرمزگان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پی بارندگی و مدیریت بحران ناشی از آن پیامی به واحدها صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

همکاران گرامی با سلام

در پی نزول رحمت الهی و بارندگی‌های اخیر در استان هرمزگان ، شاهد همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش مثال‌زدنی کارکنان واحدهای مختلف شرکت بودیم که با برنامه‌ریزی دقیق، اقدام به‌موقع و عملیات اجرایی منسجم، مسئولانه پای کار فولاد هرمزگان بودند و مانع از بروز خسارات احتمالی به کارخانه شدند و زمینه تداوم ایمن و پایدار تولید را فراهم کردند.
این همراهی و حضور مؤثر، جلوه‌ای روشن از تعهد سازمانی، روحیه کار تیمی و جهادی و تعلق خاطر شما به فولاد هرمزگان است که در شرایط حساس، بیش از پیش ارزش و اهمیت خود را نشان می‌دهد.
اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های همه شما همکاران عزیز، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی‌تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

با احترام
علیرضا رحیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری